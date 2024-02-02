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Buse Savaşkan: Türkiye adına yarışmaktan dolayı mutluyum

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KKTC uyrukluyum ama Türkiye adına yarışıyorum. KKTC'yi de temsil ediyorum. O yüzden çok gururluyum. Bu büyük bir sorumluluk. Türkiye adına yarışmaktan dolayı mutluyum. Umarım bu ülkeye madalyalar kazandırmaya devam ederim."
Buse Savaşkan: Türkiye adına yarışmaktan dolayı mutluyum

Portekiz'in Monte Gordo kasabasında yüksek atlama branşında yeni sezon hazırlıklarına devam ettiğini belirten Buse, 2024 yılında başarılı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Ailesinden uzakta olmak dışında pek bir sorunu olmadığını dile getiren Buse, antrenörü eşliğinde eksiklerini kapatmak için çalıştığını ifade etti.

Buse, geçen yılın kendisi adına güzel geçtiğini vurgulayarak, "Bazı yarışlarda daha iyi olabilirdim. Bazı sorunlar ve psikolojik sebeplerden dolayı performansımı gösteremediğim bazı yarışlar oldu. Elimden geldiğince iyi performans göstermeye çalışıyorum. Daha iyi olabilirdim. Ama inşallah 2024 yılının benim yılım olması için uğraşıyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE ADINA YARIŞMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Geçen hafta Almanya'nın Wuppertal şehrinde gerçekleştirilen özel bir yarışmada yüksek atlamada 1.91'lik derecesiyle üçüncü olduğunu ve 22 yıldır kırılamayan kadınlar yüksek atlama salon Türkiye rekorunu kırdığını anımsatan Buse, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu seneki tüm yarışlarda iyi sonuçlar almaya başladım. Bunun için çok mutluyum. Bu yıl tek bir hedefim var, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak. Olimpiyatlara gitmek için her şeyimi vereceğim. Ne şekilde olursa olsun oraya gitmeyi hedefliyorum. En son 2012'deki Londra Olimpiyatları'nda kadınlar yüksek atlamada Türk atletizmi temsil edildi. 12 yıl sonra bu başarıyı tekrar etmek istiyorum. KKTC uyrukluyum ama Türkiye adına yarışıyorum. KKTC'yi de temsil ediyorum. O yüzden çok gururluyum. Bu büyük bir sorumluluk. Türkiye adına yarışmaktan dolayı mutluyum. Umarım bu ülkeye madalyalar kazandırmaya devam ederim."

Buse Savaşkan, kendisi gibi atletizme başlayacak sporcular için de asla vazgeçmemeleri önerisinde bulunarak, "Eğer bir hedefe odaklanırsanız yapabilirsiniz. Zor olmasının bir önemi yok. Çalışarak her hedefe ulaşılabileceğini düşünüyorum. Kadın sporcular asla vazgeçmesin. Azim ve çalışmayla iyi noktalara geleceksiniz." ifadelerini kullandı.

Londra 2012 Olimpiyatları'nda kadınlar yüksek atlamada olimpiyatlar tarihinde finale kalan ilk Türk sporcu olan milli atlet Burcu Ayhan, finalde 1.89 metre ile 12. sırayı almıştı.

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