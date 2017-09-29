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Büyücünün tavsiyesi üzerine eşeğe tecavüz etti

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Büyücünün tavsiyesi üzerine eşeğe tecavüz etti
Büyücünün tavsiyesi üzerine cinsel olarak daha güçlü olmak için eşeğe tecavüz eden Güney Afrikalı adam, hapsi boyladı.

Güney Afrika'nın Doğu Kap kentinde yaşayan 23 yaşındaki Ntando Mankungwini, büyücünün tavsiyesi üzerine daha güçlü olmak için eşeğe tecavüz etmeye karar verdi. İki eşeği arkadaşlarının yanından ayıran genç adam, birisine tecavüz ederken yakalandı.

Eşeklerin sahibinin torunu, hayvanları çalmak istediğini düşünerek Ntando Mankungwini'yi kovaladı.

Daha sonra mahkeme karşısına çıkan adam, hayvana tecavüz ettiğini kabul etti. Bunun üzerine dünkü duruşmada, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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