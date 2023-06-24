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Büyük Kadınlar Basketbol Finali... Marmara 61-51 DAÜ

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Büyük Kadınlar Basketbol Finali... Marmara 61-51 DAÜ
Büyük Kadınlar Basketbol Finali... Marmara 61-51 DAÜ

Büyük Kadınlar Basketbol Finali... Marmara  61-51 DAÜ

Marmara Spor Kulübü Namağlup bir şekilde bitirdiği Normal Sezondan sonra Final Serisini de namağlup bir şekilde sürdürüyor.

Bugün Lefkoşa Atatürk Stadında oynan Marmara DAÜ Final Maçında başta sona çekişmeli geçen maç sonunda Marmara Spor Kulübü maçı 61-51 önde tamamladı.

Serinin 2. Maçı Pazartesi akşamı oynanacak. Marmara'nın kazanması durumunda Şampiyon namağlup şekilde Marmara olacak seriyi pazartesi DAÜ'nün kazanması durumunda eşitlik olacak ve son maç Salı günü oynanacak.

Maçta Marmara kaptanı Havva Arabacıoğlu 12 ribaound, 12 sayı ile double double yaptı. Yağmur 16 Sude ise 12 sayı buldu.

DAÜ de ise Zeynep 15, Berna 12 sayı buldu.

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