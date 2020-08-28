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Calıforıan Restaurants’tan DAÜ yeni burs sistemi’ne iş garantili destek

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne Califorian Restaurants da destek verdi.
Calıforıan Restaurants’tan DAÜ yeni burs sistemi’ne iş garantili destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılan Yeni Burs Sistemi’ne Califorian Restaurants da destek verdi. Califorian Restaurants, burs vereceği öğrencilere mezuniyetlerinden sonra iş garantisi de sağlayarak, projeye önemli bir katkıda bulundu.

DAÜ ile Califorian Restaurants arasında 25 Ağustos 2020 Salı günü, saat 14:00’te, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun makamında Öğrenci Bursu Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu ile Califorian Restaurants’ın sahibi Salih Kayım imza koydu.

 

“Califorian Restaurants’a Teşekkür Ediyorum”

İmza Töreni’nde konuşan Doç. Dr. İşçioğlu, DAÜ’nün geliştirdiği burs sistemi ile başarılı olan ve mali sıkıntı yaşayan öğrencilere hayırsever iş insanları, kurum ve kuruluşların desteği ile burs imkanı sağlandığını dile getirdi. Doç. Dr. İşçioğlu, üniversite ile iş insanları arasındaki iletişimin kente olan katkısına dikkat çekerek, Califorian Restaurants’a DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne olan katkısından dolayı teşekkür etti.

 

“İşleri Hazır”

Sözleşmeye imza koyan Califorian Restaurants’ın sahibi Salih Kayım ise, “Eğer üniversiteler sayesinde kazanç sağladıysak, bunu topluma bir şekilde hizmet olarak geri vermemiz gerekiyor. DAÜ’ye böyle anlamlı bir projeye imza attıkları için teşekkür ediyorum. Biz verdiğimiz bursun arkasındayız. Burs vereceğimiz öğrencilere iş garantisi de veriyoruz. Eğer kendileri de isterse, mezun olur olmaz Califorian Restaurants’ta işleri hazır olacak” diye konuştu.

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