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California tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya

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California tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya
California tarihinin en büyük yangınlarından biriyle karşı karşıya

California genelinde, çoğu kuzey kesimlerde olmak üzere irili ufaklı 560 yangın devam ediyor.

Yetkililer, bazı yangınların boyutunun 24 saat içinde iki katına çıktığını, yoğun ağaçlık ve çalılık alanlarda etkili olan alevlerin on binlerce evi tehdit ettiğini belirtti.

Yangınlar nedeniyle eyalette en az 100 bin kişiye tahliye emri verildi.

San Francisco şehrinin kuzey, doğu ve güney kesimlerinde etkili olan üç grup yangında, 2 bin 566 kilometrekarelik alan zarar görürken, 500'den fazla bina kullanılamaz hale geldi.

Eyalet genelinde kontrol altına alınamayan yangınlara 12 binden fazla itfaiyeci müdahale ediyor.

YANGINLARDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yetkililer, Solano ve Napa ilçeleriyle eyaletin orta kesiminde devam eden yangınlarda, biri yangın söndürme çalışmaları sırasında düşen helikopterin pilotu olmak üzere, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu, 33 sivil ve itfaiyecinin yaralandığı belirtmişti.

Yangınlar nedeniyle sadece San Francisco'nun güneyinde 48 bin kişiye "tahliye emri" verilmişti.

California Valisi Gavin Newsom, önceki gün yaptığı açıklamada, yangınlara "olağanüstü" hava sıcaklığının ve yıldırımların neden olduğunu söyleyerek, 72 saat içinde yaklaşık 11 bin yıldırımın düştüğünü kaydetmişti.

"CAMP YANGINI"

California eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında başlayan orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

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