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Çalındı Dediği Parayı Kumarda Yemiş

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Çalındı Dediği Parayı Kumarda Yemiş

21.09.2022 tarihinde, Girne’de, E.Ş.(E-24) polise gelerek yapmış olduğu şikayette; aynı gün saat 04:15 sıralarında, kullanımındaki ticari araçta (taksi) yolcu olarak bulunan kimliği meçhul bir şahsın kendisini bıçakla tehdit ettikten sonra, araçta muhafaza edilen 11.500 TL nakit parayı çaldığı yönünde bir ifade vermiştir.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; E.Ş.(E-24)’nin gerçekte böyle bir suç işlenmemesine rağmen, polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptığı ve araçta bulunan işverenine ait söz konusu paranın kendisi tarafından çalındıktan sonra, bir kumarhanede kumar oynamak suretiyle harcadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    

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