  • BIST 100.781
  • Altın 181,294
  • Dolar 4,3128
  • Euro 5,1128
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı

»
Ünlü İç Hastalıklar ve Kardioloji Uzmanı, Prof. Dr. Canan Karatay Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasından doğru beslenme hakkında açıklamalar yaptı. Karatay, en sağlıklı yemeği açıkladı.
Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı

İç Hastalıklar ve Kardiyoloji Uzmanı, Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı ziyaret sırasında önemli açıklamalar yaptı. İnsan vücudu için en sağlıklı yemeği açıklayan Karatay, az bilinen bu yöresel yemeğin birçok önemli faydası olduğunu belirtti.

IŞKIN'IN FAYDALARINI ANLATTI

Yöresel bir yemek olarak tüketilen ışkının faydalarından bahseden Prof. Dr. Canan Karatay, vatandaşlara sık sık ışkın tüketmesini tavsiye etti. Kameralar önünde ışkını bir muz gibi soyarak tüketen Karatay, az bilinen bu mucizevi yiyecek üzerine açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"C VİTAMİNİ DOLU"

"Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu" Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Sağlıklı nesillerin yetişmesinde ebelerin önemi ve rolü büyük”09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:56
  • Radyoloji Uzmanı Mehmet Alp Dirik: “Solgun Yüzü Dikkate Alın”08 Mayıs 2018 Salı 19:41
  • LAÜ’de “Akciğer Kanserinde Güncel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları” ele alındı06 Mayıs 2018 Pazar 17:26
  • YDÜ Hastanesi’nden Astım Farkındalık Etkinliği...06 Mayıs 2018 Pazar 17:26
  • Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi YDÜ Hastanesi’nin Katılımı İle KKTC’de Gerçekleştirildi06 Mayıs 2018 Pazar 17:25
  • Bebeğinize 2 Yaşına Kadar Anne Sütü Verin!04 Mayıs 2018 Cuma 18:59
  • YDÜ Antalya’da Düzenlenen Geriatri Kongresine Temsil Edildi…04 Mayıs 2018 Cuma 18:58
  • Biber ve domatese dikkat!04 Mayıs 2018 Cuma 12:49
  • Bebeğinizi Hastalıklara Karşı Aşı İle Koruyun02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:02
  • Erkeklerde kısırlığı önleyen besinler29 Nisan 2018 Pazar 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti