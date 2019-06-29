Çatalköy'de feci kaza, kamyon ve minibüs çarpıştı, yaralılar var!

Kazada çok sayıda yaralının olduğu elimize ulaşan bilgiler arasında...
Esentepe yolunda bugün saat 11.00 sıralarında kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yararlıların olduğu belirtildi.
Kamyon ve minibüsün karıştığı kazada olay yerinden alınan bilgiye göre minibüs şoförü kaza sonucu araçta sıkıştı. Şoför Girne İtfaiyesinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
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