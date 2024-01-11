Çatalköy'de Trafik Kazası: Motosikletle Çarpışan Araç Sürücüsü Yaralandı

Çatalköy'de Meydana Gelen Trafik Kazasında Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, Araç Sürücüsü Tutuklandı"
10 Ocak 2024 tarihinde, saat 07:30 sıralarında Çatalköy'de meydana gelen trafik kazasında, Asım ÖZKAYIM (E-41) idaresindeki RB 844 plakalı salon araç, sola meyilli viraja yaklaşırken dikkatsizlik sonucu karşı yönden gelen Sarfraz AHMED (E-46) yönetimindeki NH 429 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Sarfraz AHMED sağ ayağında kırık teşhisiyle Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı. RB 844 plakalı aracın sürücüsü Asım ÖZKAYIM tutuklanmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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