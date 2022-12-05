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Çeler Girne’de sürpriz yapar mı?

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Çeler Girne’de sürpriz yapar mı?
Çeler Girne’de sürpriz yapar mı?

Girne’de çok ilginç bir yarış yaşanıyor.

Bir yanda UBP-DP ve YDP’nin desteğini almış Girne Belediye Başkanı bağımsız aday Nidai Güngördü diğer yanda Gençlerin desteğini arkasına almış eski Çalışma Bakanı Zeki Çeler. Bir diğer güçlü aday ise CTP’nin adayı Murat Şenkul.

 

DETAY KIBRIS ÖZEL

 

Üç aday da seçimde iddialı.

Girne’de özellikle UBP’de yaşanan bir memnuniyetsizlik var.

Buradan Zeki Çeler’e önemli miktarda bir oy kaymasından bahsediliyor. Diğer yandan Çeler genç seçmenin de gönlünü kazanmış durumda.

Diğer yandan Murat Şenkul’un ise CTP’nin tüm oyunu henüz daha tamamını kendine kanalize edebilmiş değil. Şenkul’un ilginç bir şekilde YDP tabanından da oy aldığı görülüyor. Şenkul partisinin tamamının oyunu alabilmeyi başarırsa Girne’de son düzlükte ipi göğüsleyebilir.

Seçimin en sürpriz ismi ise Çeler. Çeler’in seçimlerde rekor oy alabildiği unutulmamalı.

Tüm bu etkenler Girne’deki yarışın son güne kadar devam edeceğini gösteriyor.

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