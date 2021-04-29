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Çeler: “Sizin Vatanseverliğiniz Bu Mudur?”

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TDP Milletvekili Zeki Çeler bugün Meclis’te Girne/Karaoğlanoğlu halkının kullanımında olması gereken Balıkçı Barınağı arazisinin ve limanın özel bir şirkete kiralanması konusunu gündeme taşıdı. 
Çeler: “Sizin Vatanseverliğiniz Bu Mudur?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler bugün Meclis’te Girne/Karaoğlanoğlu halkının kullanımında olması gereken Balıkçı Barınağı arazisinin ve limanın özel bir şirkete kiralanması konusunu gündeme taşıdı. 

Konuşmasına Kıbrıs konusuna değinerek başlayan ve konuşmasının hemen öncesinde Cenevre’den Zirve’nin başarısızlıkla sonuçlandığını belirten açıklamalara dikkat çeken Çeler, egemen eşitliğe dayalı 2 ayrı devletli çözüm modelinin kabul görmeyeceğinin zaten bilinen bir şey olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin 2-3 ay sonrası için yeni bir görüşme zemini yaratabilme adına çalışmaların süreceğini açıkladığını belirten Çeler, “Umarım Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye Cumhuriyeti bundan sonraki sürece ayrılıkçı bir tavır izlemenin özellikle BM Güvenlik Konseyi ülkeleri başta olmak üzere kabul görmeyeceği gerçeğini bilerek hareket ederler” dedi.

Çeler, ‘Mevcut düzen sürsün ve statükonun nimetlerinden yararlanalım, arsaları, arazileri dağıtmaya devam edelim ‘ anlayışının ne bu ülkeye ne de Kıbrıs Türküne bir faydası olmadığının altını çizdi.

Devlet arazilerini dağıtma anlayışının halen sürdüğünü belirten Çeler, 1987 yılında UBP’nin hükümet, Onay Fadil Demircilerin de İskan Bakanı olduğu dönemde Bakanlar Kurulu kararı ile Karaoğlanoğlu ve Girne halkına ayrılan ve Balıkçı Barınağı olarak rekreasyon alanı ilan edilmesi beklenen alanın özel bir şirkete devredildiğini kaydetti. Anayasa’da ve ilgili yasalarda eşdeğer olan malların sadece eşdeğer sahiplerine verileceğine, rekreasyon alanlarının ise sadece bu amaçla kullanılabileceğinin belirtildiğini anımsatan Çeler, söz konusu arazinin 2017 yılında UBP-DP koalisyon hükümeti döneminde özel bir kuruma devredilmesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

“Siz Karaoğlanoğlu halkına başka bir arazi mi verdiniz, yoksa başka bir yere balıkçı barınağı mı yaptınız da haberimiz yok” diyen Çeler, yatırıma kimsenin karşı olmadığını, ama bunun insanların ekmek teknelerini yok ederek, halkın kullanımında olan alanların verilerek değil, halka zarar vermeyecek ve yatırımın amacına uygun olacak şekilde yapılması gerektiğini kaydetti. 

Kendi toprağına, insanına sahip çıkmayan, halkın kullanımında olan alanları arazileri kendi yandaşlarına veren siyasilerin diğer yandan da Vatan-Millet –Sakarya edebiyatı yaptıklarına dikkat çeken Çeler, sizin vatanseverliğiniz, ülke sevginiz bu mudur” diye sordu.

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