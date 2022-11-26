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Çeler: Yaşlılara evde bakıcı hizmeti verilecek

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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Emekliler Cemiyeti’ni ziyaret etti ve yaşlıların yaşam kalitesini artıracak projelerinden bahsetti.
Çeler: Yaşlılara evde bakıcı hizmeti verilecek

Zeki Çeler, yaşlıların rutin sağlık kontrollerinin yanında sağlık değerlerini takip edecek bileklik uygulamasına geçileceğini söyledi.

Çeler, ihtiyaç duyulan zamanlarda belediye aracılığıyla eğitilecek bakıcılar sayesinde yaşlılara yarı ve tam zamanlı bakıcı hizmeti konusunda destek olunacağını dile getirdi.

Çeler, İkinci Bahar üyelerinin geziler ve etkinliklerle sosyal hayata daha çok dahil edileceğini kaydetti.

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