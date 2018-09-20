'Cerny yenge' İstanbul'da

Kendisini Yozgatlı olarak tanıtan 'Cafer Lalek' rumuzlu Türk Twitter kullanıcısıyla diyalogları sonrası Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Yenge' olarak anılmaya başlanan ABD'li manken Amanda Cerny, İstanbul'da.
27 yaşındaki Cerny, sosyal medya hesabında, çıktığı vapur gezisinden bir fotoğraf paylaştı, arkasında Türk bayrağının görüldüğü fotoğrafa "The YENGE is home" (Yenge eve döndü) notunu yazdı.
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