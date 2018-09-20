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'Cerny yenge' İstanbul'da

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ABD'li model ve sosyal medya fenomenlerinden Amanda Cerny, Türkiye'ye geldi. Cerny, Türk bayrağıyla verdiği pozu da sosyal medya hesabından paylaştı.
'Cerny yenge' İstanbul'da

Kendisini Yozgatlı olarak tanıtan 'Cafer Lalek' rumuzlu Türk Twitter kullanıcısıyla diyalogları sonrası Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Yenge' olarak anılmaya başlanan ABD'li manken  Amanda Cerny, İstanbul'da.

 

27 yaşındaki Cerny, sosyal medya hesabında, çıktığı vapur gezisinden bir fotoğraf paylaştı, arkasında Türk bayrağının görüldüğü fotoğrafa "The YENGE is home" (Yenge eve döndü) notunu yazdı.

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