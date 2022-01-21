Çevre Mühendisleri Odası: Vaat Çok, İcraat Yok

Çevre Mühendisleri Odası, seçim vaatlerinin ne ölçüde gerçeğe dönüştüğünün birçok yönden tartışmaya açık bir konu olduğunu kaydetti.

Çevre Mühendisleri Odası, seçim vaatlerinin ne ölçüde gerçeğe dönüştüğünün birçok yönden tartışmaya açık bir konu olduğunu kaydetti.

Çevre Mühendisleri Odası Başkan ve Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, özellikle geçmişte yaşanan ve halihazırda yaşanmakta olan çevre sorunlarına bakıldığı zaman, aslında bugüne kadar çevre adına ne denli yetersiz icraatlar yapıldığını görüldüğü kaydedildi.

Plansız şehirleşme ve yapılaşma sonucu ortaya çıkan birçok olumsuzluğun her geçen gün bir o kadar daha gün yüzüne çıkarken, hem konuyla ilgili resmi dairelerin, hem de ilgili sivil toplum örgütlerinin, İmar Planı süreçlerine dahil edilmediği ve görmezden gelindiği kaydedildi. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik birçok faaliyeti icra eden ve halk sağlığı açısından önemli sorumluluklara sahip olan belediyelerin birçoğuna halen “Çevre Mühendisi” istihdam edilmediğinin altı çizildi.

Açıklamada, şunlara da yer verildi:

“Hiçbir arıtma prosesinden geçirmeden direkt denize deşarj ettiğimiz kentsel ölçekte atık su var. Düzenli depolama yapamadığımız için zaman zaman içerisinde yangınlar çıkan birçok vahşi çöp sahası mevcut. Yıllardır filtre takılmadığı için halkımızın sağlığını büyük ölçüde tehdit eden zehirli gazların salındığı santral bacaları var. Tüm bu çevre sorunlarının denetimini sağlamakla yetkili ‘Çevre Koruma Dairesi’nde tek bir kadrolu ‘Çevre Mühendisi’ yok. İşin özeti vaatler çok, icraat yok. Ümidimiz odur ki; 2022 yılı öncelikle hepimizin sağlıklı olduğu, çevre konusunda farkındalığın yüksek olduğu bir yıl olur, doğamızın daha bir yeşil ve daha da mavi, seçimlerin hayırlı ve vaatlerin gerçekleştiği bir yıl olur.”