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Çevreyi düşünen yok

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Çevreyi düşünen yok
Vatandaşlar “Bu broşür ve kartvizitler herhalde dağıtılması için birilerine verildi. Ancak bu kişiler dağıtmak yerine yol kenarına bırakıp gittiler” diye konuştular.

Hamitköylü vatandaşlar, geçtiğimiz gün yaşadıkları sokağın başında fotoğrafta görülen bir top broşür ve kartviziti görünce hayretler içinde kaldıklarını ifade ederek “Bu broşür ve kartvizitler herhalde dağıtılması için birilerine verildi. Ancak bu kişiler dağıtmak yerine yol kenarına bırakıp gittiler” diye konuştular.

Vatandaşlar, ülkede seçim yaklaştıkça her tarafta böyle manzaraların görülmeye başlandığını ancak fotoğrafta görülen broşürlerden de anlaşılacağı gibi Başbakan Hüseyin Özgürgün’e ait bu broşürlerin bu şekilde toplu şekilde yol kenarına atılmasının sebebini anlamadıklarını ifade ettiler. (Halkın Sesi)

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