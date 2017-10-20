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CIA: Kuzey Kore nükleer saldırı düzenlemenin eşiğinde

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CIA: Kuzey Kore nükleer saldırı düzenlemenin eşiğinde
CIA Direktörü Pompeo, Kuzey Kore'nin 'birkaç ay' içinde ABD'yi nükleer silahla vurma kapasitesine erişeceğini söyledi.

Kendi perspektiflerine göre Kuzey Kore'nin bu amaca ulaşmanın eşiğinde olduğunu savunan Pompeo, bu son adımı nasıl durdurabileceklerine odaklanmaları gerektiğini söyledi.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer saldırı düzenleme kapasitesine ulaşmasına son bir adım kaldığını ve buna karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini savundu.

 

Washigton'da muhafazakar eğilimli bir think-tank olan 'Demokrasilerin Savunulması Derneği'nde konuşma yapan ABD istihbaratının tepesindeki isim Pompeo, "Nükleer kapasitelerinde hedefe o kadar yaklaştılar ki ABD perspektifinden bakacak olursak Kuzey Kore amacına ulaşmanın eşiğindeymiş gibi davranmalıyız" dedi. 

'KÜRESEL ÇABAYA İHTİYAÇ DUYUYORUZ'

Pompeo, Kuzey Kore'nin bu kabiliyetlerini geliştirmede çok hızlı davrandığı için bunları tam olarak belirlemede istihbaratın yetersiz kalacağını da şu sözlerle vurguladı:

"Artık aylardan bahsettğinize göre, bunu ayrıntılı şekilde anlama kapasitemiz bir şekilde geçersiz. Bu salı günü de olsa, 1 ay sonra da olsa, biz şu anda Başkan Trump'ın söylediği gibi (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un'un bu kapasiteye erişmemesini sağlamak için küresel bir çabaya ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

'5 AY SONRA BU AMACA DAHA YAKIN OLMALARINI BEKLİYORUM'

CIA Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "5 yıl öncesine göre şu an buna (ABD'ye nükleer saldırı) daha yakınlar. Ve onları geriletecek küresel bir çabanın eksikliğinde 5 ay sonra bugüne göre buna daha yakın olmalarını bekliyorum. Şimdi şuna odaklanmalıyız: Bu bu son adımı nasıl durdururuz?"

ABD'de bazı kesimler Çin'in Kuzey Kore üzerindeki baskını arttırarak Pyongyang'ın nükleer programı konusunda müzakere masasına getirilmesini destekliyor.

Pompeo Başkan Trump'ın ABD'nin vurulmasını önlemek için Kuzey Kore üzerinde askeri güç kullanılmasını desteklediğini ancak bunun ne zaman gerekli olduğunu bilmesinin zor olduğunu kabul ettiğini vurguladı.

CIA Direktörü "Özenli bir şekilde bunun yanıtını inceltmeye çalışıyoruz. Ancak bunun birkaç gün ve haftada olmayacağını kabul etmek gerekir" diye konuştu.

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