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Çin BM Güvenlik Konseyi'ni Filistin konusunda haretekete geçmeye çağırdı

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Çin BMGK'yı İsrail'in son saldırıları üzerine göreve çağırırken ABD'yi konseyin eylemsizliğinden dolayı sorumlu tuttu.
Çin BM Güvenlik Konseyi'ni Filistin konusunda haretekete geçmeye çağırdı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) İsrail ile Filistin ve gerginliğin azaltılması gündemiyle göreve çağırırken konseyin şimdiye kadarki eylemsizliğinden ABD'yi sorumlu tuttu.

Çin menşeli Xinhua'nın aktardığına göre Vang, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yle Cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde, "Maalesef, konsey şimdiye kadar uluslararası adaletin karşı tarafında duran ABD ile bir anlaşmaya varamadı" dedi.

İki devletli bir çözüme verdiği desteği dile getiren Çinli bakan, bu ay Güvenlik Konseyi başkanlığını yürüten Çin'in, Pazar günü konsey ihtilafı tartışırken tüm tarafların tek bir sesle konuşmasını beklediğini söyledi.

Vang, BMGK'nın iki devletli çözümü yeniden onaylaması ve Filistinlileri ve İsraillileri bu temelde görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmaya çağırması gerektiğini söyledi.

BMGK'nın bugün Türkiye saatiyle 17.00'de toplanması bekleniyor.

İsrail'den müzakere yerine saldırılara devam sinyali

İsrail savaş uçakları Pazar günü erken saatlerde Gazze'nin merkezinde çok sayıda bina ve yolu vurdu.

Hava saldırıları, şeridin en büyük hastanesi olan Şifa'ya giden ana yollardan birini tıkayan bir krater oluşturdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son hava saldırılarıyla birlikte öldürülen kişi sayısının 154'e ulaştığı belirtilirdi. Bakanlık açıklamasına göre İsrail saldırılarında öldürülenlerin arasında 45 çocuk da bulunuyor.

İsrail Ordusu, hükümetten yeni saldırılara onay vermesini talep ederken müzakereler için adım atılmaması gerektiğini savundu.

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