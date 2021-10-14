Çin Dışişleri Bakanlığı, CNN'e konuşan "eski polisin" Uygurlara işkence iddialarını yalanladı

Çin, yurtdışına kaçan ve eski polis olduğunu iddia eden bir kişinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne dair işkence itiraflarını yalanladı.

Çin, yurtdışına kaçan ve eski polis olduğunu iddia eden bir kişinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne dair işkence itiraflarını yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, iddialara ilişkin salı günkü açıklamasında "Bir yalanı binlerce kez tekrar etmeniz onun yalan olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu soytarılar elinden geleni yapsa bile bu şarlatanlığı dinleyenlerin ve buna tepki gösterenlerin sayısı az" dedi.

Kendini Jiang olarak tanıtan ve Sincan'da polis olarak görev yaptıktan sonra yurtdışına kaçtığını iddia eden kişi, CNN'e verdiği röportajda Çin'in "yeniden eğitim kampı" olarak adlandırdığı sistemde Uygurlara işkence ettiğini öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jiang'ın kimliğine dair de iddialarda bulunuldu. Jiang'ın 2018'de Sincan'daki bölücü faaliyetleri araştırılması için görevlendirilmiş Wang adlı bir polis görevlisi olarak da kendini tanıttığı ve bölgeyle ilgili geniş çaplı dezenformasyon yaptığı öne sürüldü.

Öte yandan CNN, Jiang'ın polis üniformasını, resmi belgelerini ve Çin'de yaşadığı dönemdeki fotoğraflarını ve videolarını göstererek kimliğini kendilerine ispatladığını savunmuştu.

"2019'da da sahte polis çıkmıştı"

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Hükümet Sözcüsü Elijan Anayat ise pazartesi günkü açıklamasında Jiang'ın iddialarına ilişkin, "Anlatılanları dinledim ve bunların hepsinin düzmece olduğunu belirtmek isterim" demişti.

Anayat, 2019'da da Baymurat Zumhai adlı bir kişinin yurtdışındaki medya kanallarına verdiği röportajlarda, Sincan'daki Sanci Hui Özerk Bölgesi'nde yardımcı polis görevlisi olarak çalıştığını iddia ettiği ve burada yetkililerin üç kişiyi infaz ettiğini öne sürdüğünü belirtmişti.

Anayat, daha sonra yürütülen soruşturmada Zumhai'nin hiç polis olarak görev yapmadığı, bunun yerine bölgedeki bir markette güvenlik görevlisi olarak çalıştığının ortaya çıktığını hatırlatmıştı. Yetkili, Zumhai'nin işten atıldıktan sonra ülkeyi terk ettiği ve Sincan'daki uygulamalarla ilgili dezenformasyon yaptığını söylemişti.

Jiang'ın işkence iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Anayat, bu kişinin de polis olduğuna dair yalan söyleyebileceği ihtimali üzerinde durarak Jiang'ın gerçek kimliğinin belirlenmesi için halktan bilgi talep etmişti.