ÇİN'de Kovid-19 Salgınıyla Mücadeleyle Görevli İki Yetkiliyi Öldüren Kişi İdama Mahkum Edildi

Çin'in güneyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyle görevli iki yetkiliyi öldüren kişiye idam cezası verildi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Yünnan eyaletine bağlı Honghı ve Yi Özerk İli'nde köyler arasına barikat kurularak Kovid-19'un yayılmasını engellemeye yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu çalışmalar sırasında 6 Şubat'ta kapatılan bir yoldan arabasıyla izinsiz geçmeye çalışan Ma Cienguo adlı kişi, kendisini engellemeye çalışan yerel yetkililerden Li Guomin ve Cang Guicou'u bıçaklayarak öldürdü.

Honghı ve Yi Özerk İli Orta Halk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ma, idam cezasına çarptırıldı.

Çin'de Koivd-19'un yayılmasını önlemek için bazı mahalle veya sokaklar arasına kurulan barikatlara halkın zaman zaman tepki gösterdiğine ilişkin görüntüler, ülkenin sosyal medya platformlarına yansıyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 914'e, Kovid-19 vakası sayısının da 80 bin 26'ya çıktığı belirtilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Vuhan'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.