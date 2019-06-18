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Çin'den ABD'ye İran mesajı: Pandora'nın kutusunu açmayın

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin İran konusunda "aşırı baskı" uyguladığını söyledi ve Ortadoğu'da Pandora'nın kutusunun açılmaması gerektiği mesajını verdi.
Çin'den ABD'ye İran mesajı: Pandora'nın kutusunu açmayın

Pekin'de Suriye Dışişleri Bakanı Walid al-Moualem ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Wang, Çin'in Umman Körfezi'ndeki gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti.

Wang, "Tüm taraflara rasyonel kalmaları, itidalli davranmaları, bölgesel gerilimleri tırmandıracak eylemlerde bulunmamaları ve Pandora'nın kutusunu açmamaları çağrısı yapıyoruz. Özellikle ABD tarafı aşırı baskı yöntemlerini değiştirmeli. Daha önce söylediğim gibi bu tür tek taraflı bir tavrın uluslararası hukukta yeri yok. Sorunu çözmeyeceği gibi daha da büyük bir kriz yaratacaktır" dedi.

Çin Dışişleri Bakan gerilimi azaltmak için diplomasinin kullanılması çağrısında bulundu.

ABD dün Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından, Orta Doğu'ya ek 1000 asker gönderme kararı almıştı.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan yaptığı yazılı açıklamada, asker gönderilmesi kararının İran'ın "düşmanca tavrı" karşısında alındığını söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi dün İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört katına çıkardığını ve 2015'te varılan nükleer anlaşma sınırını 27 Haziran'da aşacaklarını açıkladı.

Bu açıklamanın üstüne ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İran'ın uluslararası toplumu İran'ın "nükleer şantajına boyun eğmemeye" çağırdı.

_107428617_52fe9529-db1d-48c6-827d-6773dabe9ce1.jpgİran'ın açıklamasına diğer tepkiler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise İran'a 2015 nükleer anlaşmanın şartlarına uymaya devam etme ve tüm taraflara Orta Doğu'da tansiyonu artıracak adımlardan uzak durma çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ABD'nin İran'ı Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerini vurmakla suçladığı bir dönemde, Tahran'a "sabırlı ve sorumlu davranma" tavsiyesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise uluslararası topluma, anlaşmayı ihlâl etmesi halinde İran'ı acilen "yaptırımlarla vurma" çağrısında bulundu.

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