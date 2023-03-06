Çin’den covid sonrası ekonomik toparlanma hedefi

Sıfır Covid politikasını terk eden Çin, ekonomide yeni atılım dönemine hazırlanıyor. Pekin yönetimi 2023 için yüzde 5'lik bir büyüme hedefi belirlendi. Ülkede pek çok ekonomi kurmayı da yenilenecek.

Çin, 2023 için yüzde 5 civarında bir büyüme hedefi belirledi. Pekin, sıfır Covid politikasının geçen yıl ekonomiye verdiği zararın ardından yatırımcı güvenini yeniden canlandırmaya çalışacak.

Öte yandan ülkede yeni döneme uyum sağlama amacıyla Başkan Şi Cinping tarafından pek çok ekonomi kurmayının, başbakanın ve merkez bankası başkanının görevden alınması ve yerlerine yerine kişilerin atanması bekleniyor.

BÜYÜMEYE İVME KAZANDIRACAKLAR

Analist tahminleriyle uyumlu olan yüzde 5’lik oran, Başbakan Li Keqiang tarafından Çin Ulusal Halk Kongresi’nin bugünkü açılış toplantısında açıklandı.

Li’nin hedeflerine ulaşılması durumunda ülke ekonomisi uzun süreli karantinalara maruz kaldıktan sonra, 2022’deki yüzde 3’lük bir büyümeye ivme kazandıracak.

Pekin, büyük şehirlerdeki salgınların hızla kontrolden çıkması ve ülke çapında protestolar yaşanması üzerine geçen yılın sonlarında sıfır covid politikasını terk etmek zorunda kaldı.

12,5 MİLYON KİŞİ İÇİN İŞ BULMA SÖZÜ

Li, bu yıl Çin’in bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı için yüzde 3’lük bir hedef açıklarken 12 milyon kişiye iş bulma ve işsizlik oranını yaklaşık 5,5’te tutma sözü verdi.

Li, “Covid-19 ve diğer zorluklardan etkilenen birçok işletme ciddi bir sıkıntı yaşadı. İstihdamda istikrarı sürdürmek zordur ve bazı yerel yönetimlerin bütçe dengesizlikleri önemli düzeyde” dedi.

Li, “İçeride istikrarlı büyüme için temelin sağlamlaştırılması gerekiyor. Yetersiz talep belirgin bir sorun olmaya devam ederken özel yatırımcıların ve işletmelerin beklentileri istikrarsız” diye konuştu.

EKONOMİ KURMAYLARI DEĞİŞECEK

Öte yandan bu yıl Çin Başkakanı Li Keqiang’ın görevden alınarak yerine Şanghay Belediye Başkanı Li Qiang’ın getirilmesi bekleniyor.

Li Qiang dışında, Başkan Şi’nin Çin Merkez Bankası da dahil olmak üzere pek çok ulusal finans kurumuna yeni başkanlar ataması bekleniyor. Ayrıca düzenleyici kurumların da değişikliklerden nasibini alması bekleniyor.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN BELİRLEYİCİ

Çin’deki ekonomik aktivite küresel ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Petrol başta olmak üzere pek çok emtianın fiyatı Çin’deki ekonomik aktivitenin talep üzerinde yarattığı etki ile belirleniyor.

Geçtiğimiz yıl petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının arz üzerindeki etkisi nedeniyle sert yükselse de Çin’de ekonomik aktivitenin sıfır covid politikası nedeniyle yavaşlamasıyla birlikte baskılanmıştı.

Öte yandan Çin’de iş yapan firmaların borsada işlem gören hisse senetlerinin performansları da Çin’in ekonomik aktivitesinden doğrudan etkileniyor. Bu nedenle Çin’in 2023 hedefinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği küresel ekonomi aktörleri tarafından da yakından takip edilecek.