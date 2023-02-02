Çin’den Kur’an yakma eylemlerine tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı "Kur'an yakma eylemleri, bazı Batılı siyasetçilerin iki yüzlülüğünü gösterdi" açıklaması yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yakması ve ardından gelen benzer eylemlerin, “bazı Batılı siyasetçilerin inanç özgürlüğü konusundaki iki yüzlülüğünü” gösterdiğini belirtti.

Sözcü Mao, Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, “Dini inanç özgürlüğüne saygı, uluslararası toplumun yaygın kabulüdür. Müslümanların inancına ve dini duygularına saygı gösterilmelidir” dedi.

Avrupa’da bazı siyasetçilerin Kur’an- Kerim nüshalarını yakma eylemlerine ilişkin haberleri izlediklerine işaret eden Mao, “Bu vakalar, dini inanç özgürlüğüne saygılı olduğunu iddia eden bazı Batılı siyasetçilerin iki yüzlüğünü gösteriyor” ifadesini kullandı.

Mao, Çin’in uygarlıklar arasında diyaloğu savunduğunu, Müslümanların ve diğer dini grupların inanç özgürlüklerinin korunması için İslam ülkeleriyle çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.