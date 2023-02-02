  • BIST 4.752,24
  • Altın 1163.327
  • Dolar 18.8055
  • Euro 20.5851
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Çin’den Kur’an yakma eylemlerine tepki

» »
Çin Dışişleri Bakanlığı "Kur'an yakma eylemleri, bazı Batılı siyasetçilerin iki yüzlülüğünü gösterdi" açıklaması yaptı.
Çin’den Kur’an yakma eylemlerine tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsveç’te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yakması ve ardından gelen benzer eylemlerin, “bazı Batılı siyasetçilerin inanç özgürlüğü konusundaki iki yüzlülüğünü” gösterdiğini belirtti.

Sözcü Mao, Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, “Dini inanç özgürlüğüne saygı, uluslararası toplumun yaygın kabulüdür. Müslümanların inancına ve dini duygularına saygı gösterilmelidir” dedi.

Avrupa’da bazı siyasetçilerin Kur’an- Kerim nüshalarını yakma eylemlerine ilişkin haberleri izlediklerine işaret eden Mao, “Bu vakalar, dini inanç özgürlüğüne saygılı olduğunu iddia eden bazı Batılı siyasetçilerin iki yüzlüğünü gösteriyor” ifadesini kullandı.

Mao, Çin’in uygarlıklar arasında diyaloğu savunduğunu, Müslümanların ve diğer dini grupların inanç özgürlüklerinin korunması için İslam ülkeleriyle çalışmayı sürdüreceğini vurguladı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de Bahar Bayramı tatilinde koronavirüse bağlı ölümler azaldı30 Ocak 2023 Pazartesi 20:42
  • Zelenskiy: Silahların tedarik hızı savaşın kilit faktörlerinden biri30 Ocak 2023 Pazartesi 20:10
  • Kremlin’den ‘Putin beni tehdit etti’ diyen Boris Johnson’a çok sert tepki30 Ocak 2023 Pazartesi 19:01
  • Pakistan’da camide intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var30 Ocak 2023 Pazartesi 12:39
  • Rusya-Ukrayna savaşı: Putin cepheye 100 striptizci gönderdi iddiası29 Ocak 2023 Pazar 22:22
  • Çin'de Bahar Bayramı tatili: Ülke içinde seyahat sayısı 226 milyona ulaştı29 Ocak 2023 Pazar 21:45
  • Rusya: Ukrayna kasten bir hastaneyi vurdu29 Ocak 2023 Pazar 14:47
  • Rusya’dan Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki: İslamofobik bir eylem28 Ocak 2023 Cumartesi 17:03
  • Korkutan iddia: Tarih verildi, Putin Ukrayna’ya yeni bir saldırı hazırlığı içinde27 Ocak 2023 Cuma 21:56
  • Tokyo’da enflasyon son 42 yılın en yükseğinde27 Ocak 2023 Cuma 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti