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Çin'in bisiklet mezarlıkları

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Bu kadar çok bisiklete alt yapısı yetmedi... Aslında Çin'in sürdürülebilir bir fikri vardı: Bisiklet paylaşımı sistemi. Fakat bu uygulamaya hazırlıklı olmayan kentler şimdi bisiklet dağlarıyla boğuşuyor.
Çin'in bisiklet mezarlıkları

Altyapı sorunu

Çin’in büyük kentlerinde bisiklet kiralama uygulamasında son iki yılda büyük bir patlama yaşandı. Düzinelerce şirket, caddeleri bisikletlerle doldurdu. Fakat bu coşkuya şehirler hazırlıksız yakalandı. Renkli bisiklet mezarlığına dönen Xiamen’de olduğu gibi birçok kentin altyapısı bu kadar fazla sayıda bisiklete uygun değildi.bisiklet1.jpg

Bisiklet dağları

Kullanıcılar kiralık bisikletlerini kent boyunca park ediyor veya sokak köşelerinde bırakabiliyor. Bu zaten kalabalık olan Pekin ya da Şanghay gibi mega kentlerin sokaklarında bisiklet yığınlarına ve metal bloklarına yol açıyor. Polis terk edilmiş bisikletlere el koyuyor.,

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Kırmızı, sarı, mavi

Şanghay’da çeşitli şirketlerin kiralık bisikletleri sıralanmış. Soyut bir resmi andırıyor. Başlangıçta "Bisikletler için Uber" olarak anılan kiralık bisiklet, şimdi mega kentlerde Çinlilerin gündelik hayatının bir parçası halini aldı. Resmi istatistiklere göre, Çin’de yaklaşık 10 milyon bisiklet yollarda.

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Kiralamak çok kolay

Çin’de bisiklet kiralamak çok basit. Kullanıcılar telefonlarına bir uygulamayı indiriyor ve bisikletin kilidini açmak için sadece birkaç yuan ödüyor. Dilediklerinde tekrar uygulama yardımıyla bisikleti kilitliyorlar. Bazı kentler kiralık bisikletler için kendi park alanlarına sahip. Ancak çoğu zaman kullanıcılar bisikletleri herhangi bir yere bırakıyor.

bisiklet4.jpgÇok fazla iş

Bisikletleri kiralayanların çoğu start-up şirketleri. Ayrıca, herhangi bir yerde bırakılan bisikletleri toplamak için işçi çalıştırıyorlar. Ancak bu bisikletlerin geri gelmemesi, toplama işi kendilerine kaldığı için belediyeleri kızdırıyor.

bisiklet5.jpgAraziye bırakılmış

Bisiklet kiralama özellikle kent sakinleri arasında oldukça popüler. Ancak arz talebi fazlasıyla aşıyor. Şanghay ve Pekin gibi kentler artık bisiklet üst limitlerine ulaştı ve bisikletlere dair bazı kurallar geç hayata geçti. Bu da resimdeki gibi bisiklet mezarlıklarının ortaya çıkmasına yol açtı.

bisiklet6.jpgBisiklet balonu

Bazı kiralama şirketleri faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı. Uzmanlar bu branşın büyüyeceği görüşünde. Ancak yavaş ve sürdürülebilir bir şekilde. Ne var ki, bisiklet dağlarından kurtulmak ilk etapta o kadar kolay görünmüyor.

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