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Çipras’tan Miçotakis yönetimine ‘ABD üsleri’ eleştirisi

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Yunanistan'daki ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiriakos Miçotakis yönetimini ABD üsleri konusunda eleştirdi.
Çipras’tan Miçotakis yönetimine ‘ABD üsleri’ eleştirisi

ANT1 kanalındaki programa konuk olan Çipras, Yunanistan hükümetinin ekonomi ve dış politika alanlarındaki icraatlarını değerlendirdi.

Çipras, ulusal egemenlik hakları konusunda tüm Yunan halkının birlik içinde olduğunu belirtirken, Yunanistan’ın ABD’ye verdiği üslerle ilgili anlaşma konusunda, süresiz olan bu anlaşma karşılığında Yunanistan’ın ABD’den destek anlamında hiçbir garanti almadığı eleştirisini getirdi.

Yunan hükümetinin benzer şekilde Fransa ile yaptığı savunma iş birliği anlaşmasıyla beklediği desteği de alamadığını savunan Çipras, Türkiye ile 2021’de yeni bir gümrük birliği anlaşması yapılması fırsatının da kaçırıldığını söyledi.

Aleksis Çipras, “Avrupa Birliği’nden 2021’de Türkiye’nin Uluslararası Adalet Divanı’na gitmesi kaydıyla yapılacak yeni bir AB-Türkiye gümrük birliği anlaşması talep ederek, Ukrayna sorunu üzerine henüz rolü artmamış olan Türkiye’yi, anlaşmayla bağlamaya çalışmamakla kötü ettik.” diye konuştu.

“MİÇOTAKİS ANKETLERE GÜVENSE SEÇİME GİDERDİ”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i önde gösteren anket sonuçlarına güvenmediğini de belirten Çipras, “Ülkede anketlere asıl güvenmeyen kişi Miçotakis. Çünkü eğer 8 puan, 10 puan, 15 puan, 20 puan önde olsaydı kendisi seçime gitmez miydi?” dedi.

Hükümetin ekonomi politikalarını da eleştiren Çipras, kendi iktidarlarının Yunanistan’ın iflas etmek üzere olduğu özel şartlardaki bir döneme denk geldiğini hatırlatarak, o dönemde politika uygulama imkanının, seçilmiş hükümete değil Troyka’ya ait olduğunu vurguladı.

Çipras, SYRIZA iktidarı döneminde borçların ödenmesi ve bütçe fazlası verilmesi için harcanan çabaların bugün daha kötü bir ekonomik tablo oluşmasını önlediğini iddia etti.

“ENERJİ ENFLASYONU YUNANİSTAN’DA YÜZDE 62”

Yunanistan’da pahalılık sorununa dikkati çeken Çipras, “Enerjide Avrupa’da benzeri olmayan bir enflasyonumuz var. Enerji enflasyonu, Yunanistan’da yüzde 62, Avrupa’da yüzde 39.” ifadelerini kullandı.

Çipras, Avrupa’da enerji şirketlerinin kamulaştırılmasına yönelik bir eğilim olduğuna işaret ederek, Miçotakis’in enerji fiyatlarında uyguladığı politikayı da yetersiz bulduğunu sözlerine ekledi. 

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