CMC için acil durum!..

Taner ULUTAŞ

Sömürge döneminde, Amerikan şirketi tarafından kurulan CMC şirketinin çıkarttığı bakır ve bu madenin ayrışmasında kullanılan siyanür nedeniyle kanser hastalığı yaymaya devam ediyor.

CMC’YE İZİNSİZ GİREN TIRLAR HEYECAN YARATTI

Kanserin büyük boyutlara ulaştığı bölge, CMC alanı nedeniyle problem yaşamaya devam ediyor. Bölgenin temizlenmesi için bir şirkete kiralanan CMC alanına dün giren TIR’lar dikkat çekerek ilgi odağı oldu.

DEVLET DAİRELERİNİN HABERİ YOK

Lefke’de ikamet eden Ahmet Hızlı, Sosyal medyadaki paylaşımında, "Merhaba bugün 4 TIR CMC alanına giriş yaptı. Şu anda büyük bir vinç tırlara yükleme yapar. İddiaya göre kendi getirdikleri malzemeleri alıyorlar. 30’a yakın TIR CMC’ye doğru gelmeye başlamış. Trafikte dikkat çekmemesi için tek tek yola çıkıyorlar. Bu kadar TIR içine ne yükleniyor? Hiçbir devlet dairesinin bilgisi yok ve herhangi bir izin alınmadı" dedi..

POLİS CMC’YE GİRDİ ANCAK MÜDAHALE EDEMEDİ

Ahmet Hızlı açıklamasına devamla, "Hatırlatırım bayram arifesinde 10’dan fazla TIR CMC alanınahiç bir devlet yetkilisi olmadan girişyaptı ve malzeme boşaltımı yapıldı. O dönemde de gazetelerde bu firma ile ilgili silah kaçakçılığı ile ilgili haberler çıkmıştı. Devlet yetkililerine ulaşıp bildirin. Polis müdahale etsin. Tüm bunları gözönünde bulundurarak yarın sabah 9’da CMC alanı giriş kapısına sizleri davet ediyorum. 30 TIR CMC’ den ne götürüyor? Tüm ilgilileri tek tek aradım. Polis 2 saat öncegirip çıktı. Fakat herhangi bir şey yapma yetkisi yok" ifadesinde bulunuldu.

SAAT 09.00’DA CMC ÖNÜNDE OLUNACAK

Ahmet Hızlı, Facebook sayfasında kurduğu ortak grupta, Lefke’deki arkadaşlarına da mesaj yolu ile seslenerek "Orası özel serbest bölge işletmesidir. Yarın (Bugün) 9’da basın da davetli. Lütfen toplanıp oraya gidelim. CMC’den 30 TIR hangi malzemeyi çıkaracak? CMC’den son kalanlarda mı gidiyor? İlçe başkanı başbakana ulaşabilir. Saat kaçta buluşulacak? Giren çıkan araçların videoları/resimleri çekilmemişse çekilmesinde fayda var. Şoförler izinli mi, araçlar kayıtlımı, kime vs. Yüklü çıkıp nere gittikleri izleniyor mu? Henüz yük çıkmadı. Yükleme devam eder. Diğer bilgilere ulaşamıyoruz. Sabah 9’da Gemi konağı CMC alanıönündeolacağız. Katılıma ilgi gösterelim. Lokomotifler tehlikede olabilir" dedi.