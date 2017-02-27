Çocukları LGBTİ+’ler olan ebeveynler Avrupa çatı örgütü kuruldu

Avrupa genelinde 15 ülkeden çocukları LGBTİ+ kişiler olan ebeveynler ve aile örgütlenmeleri ağ kurdu. Türkiye’den LİSTAG da ağın kurucu üyelerinden.

Çocukları LGBTİ+’ler Olan Ebeveynler Avrupa Ağı (ENP), Malta’daki açılış konferansının ardından kuruldu.

21-22 Şubat tarihlerinde ILGA Europe'un da desteğiyle yapılan açılış konferansına yaklaşık 15 ülkeden aile örgütlenmeleri veya ebeveynler katıldı.

Hırvatistan'dan TransAid, İspanya'dan AMPGYL, İsveç'ten Proud Parents, Malta'dan DRACHMA, Polonya'dan KPH, Portekiz'den AMPLOS, Ukrayna'dan TERGO ve Türkiye'den LİSTAG çatı örgütü ENP’nin kurucuları arasında yer aldı.

LİSTAG, oluşumun yönetim kurulunda da yer alıyor.

Malta'da evlilik eşitliği tartışması

Açılış konferansının dikkat çeken katılımcılardan biri Malta Toplumsal Diyalog Bakanı Helena Dalli idi. Dalli, LİSTAG’tan Metehan Özkan’ın Malta'da evlilik eşitliği yasasının ne zaman gerçekleşeceğine dair sorusuna, “Daha dün taslak metin üzerine çalışıyorduk” dedi.

Dalli’nin konferansta yaptığı bu açıklama Malta basının gündeminde genişçe yer aldı.

Konferansa LİSTAG’tan Metehan Özkan’ın yanı sıra Nimer Ersöz de katıldı. Ersöz, Türkiye'de LGBTI hakları, aileler ve LİSTAG üzerine bir sunum yaptı.

ENP’nin kurulduğu, Malta Hükümeti tarafından düzenlenen, “LGBTIQ Yol Haritası İçin Üst Düzey Bakanlık Konferansı”nın açılış yemeğinde duyruldu.