  • BIST 116.908
  • Altın 391,579
  • Dolar 6,8484
  • Euro 7,6976
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

‘Corona’ vakalarında art arda rekor artış görülen ABD’de açılma süreçleri durduruluyor

» »
‘Corona’ vakalarında art arda rekor artış görülen ABD’de açılma süreçleri durduruluyor
‘Corona’ vakalarında art arda rekor artış görülen ABD’de açılma süreçleri durduruluyor

ABD’de yeni Covid-19 vakaları, dün yaklaşık 50 bin artarak salgının başlangıcından bu yana en büyük günlük artışa işaret etti.

Ülkede yeniden artan corona virüsü vakalarından en çok etkilenen eyaletlerin valileri, ülkenin en kalabalık eyaleti ve salgının yeni merkezi Kaliforniya öncülüğünde, ekonomilerini yeniden açma adımlarını durdurdu ya da geri aldı.

Demokrat Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, “Bu virüsün yayılması endişe verici oranda devam ediyor” dedi ve eyaletin 19 bölgesinde barların kapatılması, kapalı mekanlarda yemeklerin yasaklanması ve diğer kısıtlamaların devreye alınması talimatını verdi.

Mart ayında kapsamlı ‘evde kalma’ kısıtlamaları uygulayan ilk ABD eyaleti olan Kaliforniya’daki değişiklik, büyük olasılıkla salgında hayatta kalmakta zorlanan bar ve restoranların sahiplerini finansal açıdan daha fazla zorlayacak.

ABD’de salgının merkezi kuzeydoğudan Teksas, Florida ve Georgia ile birlikte batıdaki Kaliforniya, Arizona ve New Mexico’ya taşındı.

Teksas’da dün 8 bin 76 yeni vaka ile bir önceki günkü rekor seviye aşılırken, Güney Carolina eyaletinde dün virüs nedeniyle 24 kişi daha hayatını kaybetti.

Tennessee ve Alaska’da da dün rekor sayıda yeni vaka bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray: Rusya'nın Taliban'a Para Teklifi İstihbaratı Hala Teyit Edilmedi02 Temmuz 2020 Perşembe 09:38
  • Kaliforniya Üniversitesi'nden hackerlara 1,1 milyon dolar fidye01 Temmuz 2020 Çarşamba 17:28
  • Trump "Rusya'nın Taliban'a Para Teklifi" İstihbaratına İlişkin Bilgilendirildi01 Temmuz 2020 Çarşamba 13:40
  • ABD'de Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, Pandemi Döneminde Seçim Mitingleri Yapmayacak01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:51
  • New York'ta Polis Departmanının Bütçesinden 1 Milyar Dolar Kesinti Yapılacak01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:40
  • Donald Trump'a Twitch darbesi; nefret söylemi nedeniyle hesabı askıya alındı30 Haziran 2020 Salı 22:26
  • CNN: Trump'ın Orta Doğu konusunda 'bilgisizliği' nedeniyle Erdoğan onu "soyup soğana çevirdi"30 Haziran 2020 Salı 17:52
  • "ABD'de gözaltında öldürülen en az 70 kişinin son sözleri 'Nefes alamıyorum' oldu"30 Haziran 2020 Salı 17:51
  • SpaceX ilk kez bir askeri görevde geri dönebilen roket kullanacak30 Haziran 2020 Salı 10:22
  • Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan Ayrılması İçin 72 Saat Verdi30 Haziran 2020 Salı 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti