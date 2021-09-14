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Corona virüsü salgınını kontrol altına alan Çin’de panik: İki günde katlanarak artıyor

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Corona virüsü salgınıyla çok sert mücadele eden Çin’de Covid-19 kabusu tekrar başlıyor…
Corona virüsü salgınını kontrol altına alan Çin’de panik: İki günde katlanarak artıyor

Corona virüsü salgınıyla çok sert mücadele eden Çin’de Covid-19 kabusu tekrar başlıyor…

Dün ülkenin güneydoğusundaki Fujian’da 22 olarak açıklanan vaka sayısının bugün katlanarak arttığı belirtildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, bugün bölgede 59 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Yetkililer tespit edilen vakaların Delta varyantı olduğunu duyurdu.

Son dört gün içinde Zheijang ve Guangdong eyaletleriyle komşu olan Fujian’da 102 enfeksiyon açıklaması yapıldı. Fujian’daki salgının 3.2 milyon nüfuslu Putian kentinde başladığı belirtilirken ilk vakanın 10 Eylül’de tespit edildiği duyuruldu. Putian’daki hastalardan alınan numunelere göre vakaların bulaşıcılık oranı çok yüksek olan Delta varyantı olduğu belirlendi.

Öte yandan bölgenin sahil kasabası Xiamen’de de vakalar katlanarak artıyor. 12 Eylül’de sadece 1 vaka açıklanan bölgede 13 Eylül’de 32 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Yetkililer çok sıkı yasak ve kısıtlama getirirken, sinema salonları, spor salonları, barlar ve konser alanları kapatıldı. Bölgede yaşayanlara zorunlu bir gerekçe gösterilmediği sürece şehirden çıkmaları yasaklandı.

Resmi verilere göre 95.340 vakanın tespit edildiği Çin’de ölüm sayısı da 4.636 seviyelerinde.

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