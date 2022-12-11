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CTP: Bu rezalete sessiz kalmayacağız

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Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı yerel seçimlerdeki tutumundan dolayı sert eleştirdi.
CTP: Bu rezalete sessiz kalmayacağız

CTP tarafından Asım Akansoy imzasıyla yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Halkı önümüzdeki dört yıl boyunca hizmet alacağı yerel idarecilerini seçmek amacıyla çok önemli bir yerel seçim süreci içerisindedir. Yerel seçimler şu ana kadar Kıbrıslı Türklerin demokratik geleneklerine uygun bir biçimde ve artık bu topraklarda kökleşmiş bulunan derin hoşgörü kültürüne bağlı olarak devam etmektedir. Gerek CTP’li adaylar gerekse diğer partilerin adayları ve bağımsız adaylar beldelere dair projelerini anlatmakta ve halkımızdan destek istemektedir. Hal böyle iken; son günlerde Ersin Tatar’ın Ulusal Birlik Partisi lehine sokağa çıktığı, aday tanıtımlarında boy göstermeye başladığı ve tüm etik değerleri bir kenara ittiği görülmektedir. Tatar’ın yerel seçimlerde bir partiden yana tavır sergileme gayretleri tarafsızlık ilkesi ve siyasi etikle kesinlikle bağdaşmaz. Kaldı ki; işgal ettiği makamda yerine getirmesi gereken sorumluluklarını bir tamam yerine getirmişçesine Tatar’ın “sokağa çıkması”nın da halk nazarında bir karşılığı yoktur. Seçim ve Halkoylaması Yasasına göre Cumhurbaşkanı’nın bir siyasal partinin veya herhangi bir adayın lehinde veya aleyhinde veya yurttaşın oyunu etkilemek amacıyla faaliyet yürütmesi yasak olduğu gibi, bu makamın araç, gereç ve olanaklarını bir siyasal partinin veya adayın emrinde veya herhangi bir siyasal faaliyette çalıştırmaları, kullanmaları veya kullandırmaları da yasak ve suçtur. Bu gerekçelerle, Tatar’ın bir an önce Anayasa’da sorumluluğu olan toplumun birlik ve bütünlüğünü tarafsız bir şekilde temsil etme yükümlülüğü ve siyasi ahlak ve etik çerçevesinde  hareket etme zorunluluğu olduğunu hatırlatır, sürdürülmesi halinde yaşanan bu rezalete sessiz kalmayacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

 

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