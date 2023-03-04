  • BIST 5.212,38
  • Altın 1126.66
  • Dolar 18.8875
  • Euro 20.0917
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAdıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem

CTP heyeti, Mağusa’daki okulları ziyaret etti

» »
CTP heyeti, Mağusa’daki okulları ziyaret etti
CTP heyeti, Mağusa’daki okulları ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Mağusa bölgesindeki okulları ziyaret etti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri, Mağusa’daki okulları ziyaret etti, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için taziye dileklerini iletti. Mağusa bölgesindeki okulların sıkıntılarını yerinde inceleme fırsatı yakalayan CTP heyeti, okul aile birlikleri yetkilileriyle de görüştü. Öğretmenlerle de görüş alışverişinde bulunan CTP heyeti, bundan sonra izlenilmesi gereken yol haritasını da tartışma fırsatı yakaladı. CTP heyeti, Mağusa Belediyesi’nde, Mağusa bölgesi okullarının okul aile birlikleri yetkilileriyle görüştü, görüşmede Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da hazır bulundu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ziyareti sırasında, Melekler Takımı için oluşturulan anı defterini de imzaladı.

 

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat elektrik kesintisi!28 Şubat 2023 Salı 18:56
  • Gazimağusa Belediyesi inşaat yapılarında usulsüzlüğe geçit vermiyor27 Şubat 2023 Pazartesi 18:28
  • Dikkat Elektrik Kesintisi!27 Şubat 2023 Pazartesi 11:41
  • Gazimağusa Belediyesi, Deniz Yıldızı Apartmanları sakinlerine ihbar gönderdi24 Şubat 2023 Cuma 20:18
  • Üstel, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni ziyaret etti22 Şubat 2023 Çarşamba 17:01
  • Mağusa NKL’de bazı sınıflar dersleri bahçede yaptı22 Şubat 2023 Çarşamba 15:41
  • Gazimağusa Belediyesi yapı denetimini “Bina Karneleme Sistemi” ile yapacak17 Şubat 2023 Cuma 09:14
  • Dikkat Mağusa'da su kesintisi!15 Şubat 2023 Çarşamba 18:36
  • Gazimağusa'da ani ölüme otopsi15 Şubat 2023 Çarşamba 14:30
  • Gazimağusa Belediyesi’nin depremzedeler için kampanyası devam ediyor14 Şubat 2023 Salı 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti