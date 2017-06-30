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CTP’li Güzelyurt Belediye Meclisi üyeleri festival açılışına katılmayacak

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CTP’li Güzelyurt Belediye Meclisi üyeleri festival açılışına katılmayacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Güzelyurt Belediye Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı protesto ederek, bugün başlayacak olan Güzelyurt Portakal Festivali’nin törensel açılışına katılmayacak, protokolde yer almayacak

CTP’li Belediye  Meclis üyeleri Uğur Saygılı Zühre Civa, Veleddin Taşkent, Aliye Gilanlıoğluları ve Cemal Kaş  yaptıkları ortak yazılı açıklamada, protestoya gerekçe olarak “Meclis kararı olmaksızın festival için 1 milyon TL üzerinde harcama yapılacak olması ile   Belediye Başkanı’nın festival ile ilgili soruları yanıtsız bırakması ve kamuoyuna açıklama yapmamasını” gösterdiler..

Açıklamada,  Belediye Başkanı Özçınar’ın sessizliğini koruduğu ve önceki gün gerçekleşen Belediye Meclisi toplantısında CTP’li üyelerin festivalle ilgili  yazılı sorularını da yanıtsız bıraktığı ve anti demokratik tavır sergilediği savunularak, bunun üzerine CTP’li üyelerin toplantıyı terk ederek, Özçınar’ı festival açılış töreninde  protesto kararı aldıkları kaydedildi.

Açıklmaya göre, Belediye Başkanı Özçınar’a yazılı olarak iletilen sorular arasında,  festivalin bütçesi,  basılan 40 bin broşür, yüzlerce afiş ve medya reklamları için ihaleye çıkılıp çıkılmadığı, davetli sanatçılara ödenecek paraların miktarı, son 3 yıldaki sponsorluk anlaşmalarının gerçekleşme oranı, festival organizasyonu nedeniyle kaç kişinin istihdam edildiği gibi maddeler  yer alıyor.

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