Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Baf Şehitleri Anıtı projesini inceledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt’ta bulunan Gazi Baf Şehitleri Anıtı projesini inceleyerek, proje ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Burada, Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel tarafından projenin detayları ile ilgili bilgilendirilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, projenin en kısa zamanda tamamlanması temennisinde bulundu.



Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde şehit düşen tüm kahraman şehitleri rahmetle anarak Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadeleye katkı koymuş tüm gazilerimize şükranlarını iletti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyareti sırasında, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Ahmet Hamdi eşlik etti.