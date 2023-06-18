Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, babalara, aile kavramını ve ulusu şekillendirmede oynadıkları hayati rol için minnettar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi, şefkat ve destekleriyle aile bağlarını güçlendiren babalarımız aynı zamanda çocuklarına güven aşılayarak onlara geleceklerini sağlayan fedakârlıkları ile her zaman büyük saygıyı hak etmektedirler.

Toplumsal varoluş mücadelemizde büyük fedakârlıklar ve kahramanlıklar sergileyen babalarımız, aynı zamanda bizlere vatan ve millet sevgisini de aşılayarak kutsal bir görevi yerine getirmişlerdir.

Bu anlamlı günde, 'ilk kahramanlarımız’ olan babalarımızı minnetle onurlandırıyor, tüm babalara sağlık, mutluluk ve aileleriyle birlikte güzel anlar dilerken ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.”