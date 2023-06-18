  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.076
  • Dolar 23.6119
  • Euro 25.7109
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Babalar Günü mesajı yayımladı. Mesajında, babalarımız toplumsal varoluş mücadelemizde büyük fedakârlıklar ve kahramanlıklar sergilediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, babalara, aile kavramını ve ulusu şekillendirmede oynadıkları hayati rol için minnettar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgi, şefkat ve destekleriyle aile bağlarını güçlendiren babalarımız aynı zamanda çocuklarına güven aşılayarak onlara geleceklerini sağlayan fedakârlıkları ile her zaman büyük saygıyı hak etmektedirler.

Toplumsal varoluş mücadelemizde büyük fedakârlıklar ve kahramanlıklar sergileyen babalarımız, aynı zamanda bizlere vatan ve millet sevgisini de aşılayarak kutsal bir görevi yerine getirmişlerdir.

Bu anlamlı günde, 'ilk kahramanlarımız’ olan babalarımızı minnetle onurlandırıyor, tüm babalara sağlık, mutluluk ve aileleriyle birlikte güzel anlar dilerken ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı: Netice itibari ile bu havaalanı 20 Temmuz'da açılacak18 Haziran 2023 Pazar 11:40
  • Ara seçimde son hafta... KKTC 25 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor18 Haziran 2023 Pazar 11:16
  • KKTC’de bir ilk: Karayılanı öldüren vatandaşa cezai işlem uygulandı18 Haziran 2023 Pazar 11:05
  • Babalar Günü kutlanıyor18 Haziran 2023 Pazar 10:46
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Rauf Alp Denktaş’ı tebrik etti18 Haziran 2023 Pazar 10:45
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün KKTC'ye gelecek18 Haziran 2023 Pazar 10:44
  • Haspolat-Güngör ile Dikmen-Boğazköy yolları araç trafiğine kapalı...18 Haziran 2023 Pazar 10:39
  • Türkiye ile KKTC arasında elektrik bağlantı projesi "teknik olarak hazır"18 Haziran 2023 Pazar 10:32
  • KTSYD 40. yılında Ata’nın huzurunda18 Haziran 2023 Pazar 10:25
  • Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kimliği belli oldu18 Haziran 2023 Pazar 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti