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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol: “Bugünün tarihi bir gün olduğunu hissediyorum”

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu programa katılarak, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de sunduğu öneri paketinin maddeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol: “Bugünün tarihi bir gün olduğunu hissediyorum”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, BRT’de Levent Kutay’ın sunduğu programa katılarak, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de sunduğu öneri paketinin maddeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Bugünün tarihi bir gün olduğun hissediyorum. Bugün ilk kez statükonun kırılması dışına çıkılması için Türk tarafı gerçekçi ve yapıcı bir öneri sundu. Bu resmen BM ve ilgili taraflara verilmiştir" 

"Kıbrıslı Türkler bugün ilk kez egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyidini istedi. Bu metot kurgulanmış statükonun dışına çıkarak gerçekçi ve kalıcı bir uzlaşının elde edilmesi için bir müzakerenin başlatılmasına fırsat vermekledir. Eğer öneri kabul görürse tabi… Biz bu aşamaya 10 yıllarca süren yorucu, yıpratıcı ve hiçbir sonuç vermeyen tamamen tüketilmiş federal görüşmelerin sonrasında geldik….[...] Genel sekreterin adım atmasını istiyoruz.” dedi.

 

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