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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden Açıklama

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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Başbakanlığa vekaleten birini atamamasına yönelik eleştiriler üzerine Başsavcılıktan yazılı görüş talep ettikleri kaydederek, Başsavcılığın görüşünü kamuoyuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden Açıklama

Buna göre, Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı görevine başladığı 23 Ekim’de Başbakanlık ve milletvekilliği sıfatları sona erdi. Ersin Tatar, bu göreve vekaleten birisini atamış olsaydı bu vekalet de aynı gün sona erecekti.


Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un açıklaması şöyle:
 “Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlık makamına vekaleten birisini atamamış olmasına ilişkin eleştirilerle ilgili olarak KKTC Başsavcılığından Başbakanlık görevinden ayrılmadan önce şifahi bilahare ise yazılı görüş alınmıştır. Alınan görüşlerde Cumhurbaşkanlığı görevinin başladığı gün ki bu tarih 23 Ekim 2020’dir, Başbakanlık ve milletvekilliği sıfatlarının sona erdiğini, dolayısıyla vekaleten birisini atamış olsaydı bu vekaletin de aynı gün sona ermiş olacağı bildirilmiştir.

Başsavcılıktan alınan yazılı görüş metni Cumhurbaşkanlığımızın web sitesinden erişilebilir.”

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