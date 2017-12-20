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Danimarka sığınmacı almamak için yasa çıkarttı

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Danimarka sığınmacı almamak için yasa çıkarttı
Danimarka, BM kotası nedeniyle 2016-2018 yıllarında kabul etmesi gereken bin 500 sığınmacıyı almamak için kanun çıkarttı.

Danimarka, Birleşmiş Milletler (BM) kotası nedeniyle 2016-2018 yıllarında kabul etmesi gereken bin 500 sığınmacıyı almamak için kanun çıkarttı.

Danimarka Parlamentosu Folketing’de onaylanan yasaya göre, BM kotasından sığınmacıların kabulü ve sayısıyla ilgili kararlar bundan böyle Göç ve Uyum Bakanı tarafından verilecek.

Son iki yıldır BM kotasından sığınmacı almayan Danimarka’nın, gelecek yıl, 3 yılın toplamı olan bin 500 sığınmacıyı kabul etmesi gerekiyordu.

AA'nın haberine göre, yasaya azınlık hükümetini oluşturan partiler ve Sosyal Demokrat Parti kabul oyu verirken, hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ Danimarka Halk Partisi ise yasaya karşı durdu.

Danimarka Halk Partisi yetkilileri, gelecek yıllarda hükümetin sol bloğa geçmesi durumunda, sol görüşlü bir bakanın daha fazla sığınmacı kabul edeceğini neden göstererek kanuna destek vermediklerini bildirdi.

Danimarka İstatistik Kurumuna göre, 2017’nin 10 ayında 2 bin 898 kişi Danimarka’dan sığınma talebinde bulundu.

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