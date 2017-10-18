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Danimarkalılar ‘Türk camileri’nden tedirgin

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Danimarkalılar ‘Türk camileri’nden tedirgin
Türkiye’nin desteğiyle kurulan camilerin sayısındaki artış Danimarka’da tartışma konusu oldu. Danimarka hükümeti, bu camilerde ‘politik mesaj içeren konuşmalar yapılabileceğinden’ kaygılı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre parlamento ve hükümet, Türk camilerinin finansmanındaki sorunları gidermek için yeni formüller arıyor.

Göçmen ve Entegrasyon Bakanlığı Sözcüsü Marcus Knuth, “Bu camilere akan nakit para, bizde buralarda belli bir politik mesajın seslendirilebileceği korkusunu yaratıyor. Bu sorunlu dini mesajlarla ilgili korkusu temelsiz olabilir ama durum bu”dedi.

Danimarka’daki camiler Türk büyükelçiliği ve Diyanet kontrolünde. Ülkede toplamda 29 imam görev alıyor.

‘Dış destek kesilsin’

Ülkedeki ikinci büyük parti aşırı sağcı Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Martin Henriksen, dini merkezlere dış finansal desteğin kesilmesini talep etti.

Henriksen şunları söyledi: “Bu artık sonlanmalı. Hükümet bu yeni camilerin yapımı konusundaki tavrını açıkça ortaya koymak zorunda. Varolan camiler entregrasyon sorununu iyice kötüleştirirken, yeni camilere izin verilmesi çok garip. Parlamentonun ve hükümetin (Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın Danimarka’yı ve Avrupa’yı islamlaştırma çabalarına izin vermesi daha da garip.”

Liberal Parti’den Marcus Knuth ise Danimarka’da yer alan Alman ve Norveç kiliselerinin işleyişine zarar vermeden, bu merkezlerin finansal yapıları üzerine formül geliştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Danimarka Türk Diyanet Vakfı’nın internet sitesindeki verilere göre bu ülkede toplam 29 Türk din merkezi bulunuyor.

Roskilde ve Holbaek kentlerinde ise iki yeni Türk caminin daha yapım sürecinde olduğu belirtiliyor.

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