Dantelli iç çamaşırının tecavüzcüyü beraat ettirmesi kadınları ayağa kaldırdı

Kadınlar Twitter'da tepki göstererek #ThisIsNotConsent (#BuRızaDeğil) hashtag'i ile iç çamaşırlarının fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

İrlanda'daki bir tecavüz olayında mahkemenin verdiği karar kadınları harekete geçirdi.

Cork kentindeki mahkemede 17 yaşındaki bir genç kıza tecavüz eden 27 yaşında adam, savunmasında genç kızın iç çamaşırını kanıt olarak kullandı.

Savunma sırasında avukat Elizabeth O'Connell, jüriye genç kızın dantelli tanga giymesinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek olayda rıza olduğunu ileri sürdü.

O'Connell "Bu kanıt kızın sanığa ilgi duyduğu ve biriyle buluşup, onunla birlikte olmaya açık olduğu ihtimalini gösteriyor. Kızın nasıl giyindiğine bakın, üzerinde dantelli bir tanga vardı" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine 8 erkek ve 4 kadından oluşan mahkeme jürisi, genç kıza tecavüz ettiği iddiasını reddeden sanığın beraatine karar verdi.

Karar ülkede tepkilere yol açarken, Dublin Tecavüz Kriz Merkezi Başkanı Noeline Blackwell de bir kadının giyim şeklinin sekse davet olarak görülmesi kararının kendilerini şaşırtmadığını söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları da duruma sessiz kalmadı. Twitter'da #ThisIsNotConsent hashtag'i altında toplanan kadınlar, iç çamaşırının biçiminin rıza göstergesi olmadığı ve aleyhte delil olarak kullanılamayacağını belirtti.

Samana1988 isimli kullanıcı "17 yaşındaki kızın arkasındayım. Sana inanıyorum. Evet, bu iç çamaşırları güzel. Hayır, seks yapmak istemiyorum. Bunları kendim için giyiyorum, başkası için değil" ifadelerini kullandı.

​KountessVonKink isimli kullanıcı da "Ne bu 1950'ler mi? Tanrı bilir benim hakkımda ne düşünürlerdi. Genellikle iç çamaşırı giymiyorum. Sanırım toplu tecavüz edilmeyi bekliyorum. Müvekkilinin savunmasında kızın iç çamaşırını kullanan avukat kim?" mesajını paylaştı.

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