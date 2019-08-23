DAÜ 40. Yılını görkemli konserle taçlandıracak

1979 yılında kurulan ve Kıbrıs Türkü’nün en önemli başarılarından biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), bu yıl 40. kuruluş yıldönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyor.

Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ve DAÜ iş birliği ile düzenlenecek olan, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Mor ve Ötesi Grubu’nun ücretsiz ve halka açık “DAÜ 40. Yıl Senfonik Konseri”, 13 Eylül 2019 Cuma günü, saat 21:00’de, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek.

Giriş Davetiyeli Olacak

Türkiye’nin sevilen gruplarından Mor ve Ötesi, Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde en güzel parçalarını DAÜ için söyleyecek. Girişin davetiyeli olacağı konserin davetiyeleri ise DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden alınabiliyor. DAÜ öğrencileri ise davetiyelerini DAÜ Aktivite Merkezi’nden alabilecekler. Detaylı bilgiye 630 1212 veya 630 2719 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.

Bilim Çiçeği

40 sayısı birçok kültürde ve inanışta birçok uygulamanın temel rakamı olarak dikkat çekiyor. Özellikle Türk kültüründe 40 sayısı; olgunluk, tamlık, güç ve kuvveti ifade eden anlamlandırılmalarda kullanılıyor. DAÜ, 40. yılında bugüne kadar başardıklarıyla gurur duyuyor. DAÜ, 40. yılının olgunluğu ile üniversitenin “Erdem, Bilgi, Gelişim” ilkeleri doğrultusunda nice yıllar genç nesilleri yetiştirmeye devam edecek. DAÜ’nün 40. yılı vesilesiyle, bu yıl ayrıca olgunluğu bir görselle pekiştirildi. Kıbrıs’ın öz değerlerinden olan Lala Mustafa Paşa Camisi’nin motiflerinden esinlenerek tasarlanan, her yaprağın bir bilim alanını ve her bir tomurcuğun bir fakülteyi temsil ettiği, arka fon beyazlığının güneş ve evreni tanımladığı bir “bilim çiçeği” oluşturuldu. DAÜ aynı bir bilim çiçeği gibi, kökleri derine inmiş ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor.

Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Arasında

Her geçen yıl mezun sayısını artıran ve 40. yılını kutlayan DAÜ’nün, 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde verdiği mezunlar ile toplam mezun sayısı 60 bin’e yaklaşmış oldu. DAÜ, dünyanın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE) tarafından 2019 yılı için hesaplanan Dünya’nın 50 yılı aşmamış en iyi genç üniversiteleri sıralamasında 151-200 bandında yer alıyor.

Yeni Bir Başarı Daha

Öte yandan DAÜ 2009 yılından bugüne dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking’in Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2019’da Alan Sıralamaları listesinde de yer aldı.

DAÜ, söz konusu sıralamada Turizm ve Otelcilik Bilimleri alanında 76-100 bandında yer alarak, Kıbrıs adasından listeye giren tek üniversite olma başarısını gösterirken, Türkiye üniversiteleri arasında da birinci sırada yer aldı. İktisat Bilimleri alanında ise KKTC’den listeye girme başarısını gösteren tek üniversite olurken, Türkiye ve Kıbrıs adası üniversiteleri arasında da yine birinci sırada yer aldı. İktisat Bilimleri sıralamasında ilk 500’de yalnızca üç Türkiye üniversitesi yer alırken; birinci sırada olan DAÜ, 301-400 bandında yer alarak bir başarıya daha imza attı.