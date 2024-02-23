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DAÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Europhysics Letters Seçkin Hakem Ödülü’ne Layık Görüldü

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DAÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, European Physical Society'nin saygın dergisi Europhysics Letters'tan 2023 Yılı Seçkin Hakem Ödülü'nü kazandı
DAÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Europhysics Letters Seçkin Hakem Ödülü’ne Layık Görüldü

DAÜ FİZİK BÖLÜMÜ BAŞKANI PROF. DR. İZZET SAKALLI, EUROPHSICS LETTERS SEÇKİN HAKEM ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, European Physical Society - Avrupa Fizik Derneği’nin saygın bilim dergisi Europhysics Letters (EPL) tarafından 2023 Yılı Seçkin Hakem Ödülü’ne layık görüldü. Dünyada yalnızca 40 akademisyenin layık görüldüğü söz konusu ödülü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden alan tek bilim insanı olan Prof. Dr. Sakallı, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nde bu ödüle layık görülen iki bilim insanı arasında yer alarak DAÜ’ye ve Türk bilim dünyasına büyük bir gurur yaşattı. Prof. Dr. Sakallı, EPL Yılın Seçkin Hakem Ödülü’ne yabancı bir bilim insanı değil. Bu ödüle 2021 yılında da layık görülen Prof. Dr. Sakallı, DAÜ’ye bilim dünyasında önemli bir prestij kazandırıyor. Ayrıca, Prof. Dr. Sakallı bu başarısından ötürü Avrupa Fizik Derneği’nin davetli resmi üyesi oldu.

 

Yalnızca Yüksek Kalitede Hakemlik Yapan Akademisyenlere Veriliyor

Yalnızca yüksek kalite hakemlik yapan akademisyenlerin layık görüldüğü Yılın Seçkin Hakem Ödülü, EPL dergisine yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin son derece yararlı ve yapıcı değerlendirmesini sağlayan seçkin bir grup hakeme, raporlarının kalitesi, sayısı ve güncelliği dikkate alınarak Baş Editör ve Yayın Ofisi tarafından veriliyor.

 

EPL, Avrupa Fizik Derneği’nin bilimsel politikası ve kontrolü altında, Édition Diffusion Presse (EDP) Sciences, Institute Of Physics (IOP) Publishing ve Società Italiana di Fisica tarafından 17 Avrupa Fizik derneğinin ortaklığı altında yayınlanıyor. Ayda iki kez yayınlanan bir fizik dergisi olan EPL, Avrupa Fizik Derneği’nin bilimsel sorumluluğu altında ve Web of Science’a dahil prestijli bir dergi olarak Fizik bilimleri alanında ön plana çıkıyor.

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