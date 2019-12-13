DAÜ – Giriş Ve Burs Sınavı 2020 bu yıl 6 Haziran’da yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC’li öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim görmekte olan TC’li öğrencilere yönelik DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2020, DAÜ Senatosu’nun aldığı karar doğrultusunda bu yıl 6 Haziran 2020 Cumartesi günü, 10:30 – 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

DAÜ Rektörlüğü’nden verilen bilgiye göre DAÜ – Giriş ve Burs Sınavı 2020’nin, Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü’nde ve Rektörlük tarafından belirlenecek ve daha sonra ilan edilecek diğer merkezlerde yapılacağı belirtildi. Sınava katılacak adayların sınava başvurularını, 6 Nisan 2020 – 5 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecekleri de açıklamada yer aldı