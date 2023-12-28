DAÜ Hukuk Fakültesi'nde Prof. Dr. Esin Konanç Anısına İnsan Hakları Paneli Gerçekleştirildi

DAÜ Hukuk Fakültesi'nde Prof. Dr. Esin Konanç Anısına Gerçekleştirilen İnsan Hakları Paneli: Akademik Zenginlik ve Tartışmalarla Dolu Bir Anma Etkinliği

DAÜ HUKUK FAKÜLTESİ’NDE PROF. DR. ESİN KONANÇ ANISINA PANEL DÜZENLENDİ

2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi’ne büyük katkılar sağlamış Ceza Hukuku Profesörü Esin Konanç anısına panel düzenlendi. Bu yıl 15.’si düzenlenen söz konusu panel "Cumhuriyet'in 100. Yılında İnsan Hakları" başlığı ile Hukuk Fakültesi LA1 Salonu’nda gerçekleştirildi.

DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Azer’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde sunumlara geçilmeden önce Prof. Dr. Esin Konanç’ın özgeçmişi okunarak fotoğraflardan oluşan video gösterimi gerçekleştirildi.

Panelde güncel ve tartışmalı konuları çeşitli boyutlarıyla sunan konuşmacılar, insan haklarının farklı yönlerini ele aldılar. Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy, "İnsan Hakları 4.0" başlıklı sunumuyla dijital çağda insan haklarının önemine vurgu yaptı. Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu, "Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlaller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması" konusunu irdeleyerek katılımcılara önemli bilgiler sundu. Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem Ekinci, "İfade Özgürlüğünün Sınırlanmasında Meşru Amaç" konusunda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarından hareketle konuyu ele aldı. Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz ise "İfade Özgürlüğü ve Hakaretin Suç Olmaktan Çıkartılması" konusunda ceza hukuku açısından tartışmalı noktalara ışık tutarak, güncel örneklerle katılımcıları bilgilendirdi.

Bu önemli etkinlik, akademisyenlerin ve öğrencilerin bir araya gelerek insan haklarına dair güncel konuları ele almasına imkân tanıdı. Sunumlara gösterilen ilgi, panel sonunda soru-cevap ve tartışmalar kısmının oldukça verimli geçmesine yol açtı. Panel, Prof. Dr. Esin Konanç'ın adını yaşatmak ve onun akademik mirasını sürdürmek adına düzenlenen anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.