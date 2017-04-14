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DAÜ ile LAÜ işbirliği protokolü imzaladı

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DAÜ ile LAÜ işbirliği protokolü imzaladı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’in imza koyduğu işbirliği protokolü; iki kurum arasındaki ilişkileri geliştirme, güçlendirme, akademik personel, öğrenci ve araştırma gruplarını artırmayı öngörüyor.

OSAM

İmza töreninde konuşan Prof. Dr. Necdet Osam,  LAÜ gibi değerli bir eğitim kurumu ile işbirliği içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Osam, temel misyonları birbirine çok yakın, ortak özellikleri olan ve insana yatırım yapmayı benimseyen iki eğitim kurumu arasında imzalanan işbirliği protokolünün herkese hayırlı olmasını temenni etti.

YÜKSELEN

Prof. Dr. Mehmet Ali  Yükselen ise  LAÜ’nün Ada’nın batısında ve bölge için farklı görevi olan bir üniversite olduğunu ifade ederek işbirliğinin her iki eğitim kurumu için önemli bir adım olduğunu aktardı.

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