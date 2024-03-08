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DAÜ, KKTC Liselerine Yönelik Atölye Çalışmalarını Başlatıyor: 3000 Öğrenci Katılacak

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DAÜ, KKTC Liselerinde Atölye Çalışmaları Düzenleyecek: Öğrencilerin Yeteneklerini Keşfetme Fırsatı
DAÜ, KKTC Liselerine Yönelik Atölye Çalışmalarını Başlatıyor: 3000 Öğrenci Katılacak

DAÜ’DE KKTC LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN ATÖLYE ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Atölye Çalışmaları” başlıyor. Ülke genelindeki liselerden 3000’e yakın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı Atölye Çalışmaları 11 Mart 2024 Pazartesi günü, 09:30– 12:00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlanacak. Söz konusu atölye çalışmaları bölgelere göre 19 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

Söz konusu atölye çalışmaları kapsamında 11 Mart 2024 tarihinde Kurtuluş Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Anafartalar Lisesi ve Girne Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin katılımı ile başlayacak.

Atölye çalışmaları 12 Mart 2024 tarihinde Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi ve Doğa Koleji öğrencilerinin katılımı ile devam edecek.

18 Mart 2024 tarihinde ise Bekirpaşa Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi ve TED Koleji öğrencileri düzenlenecek olan atölye çalışmalarına katılacak. 19 Mart 2024 tarihinde de Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Levent Koleji, Osman Örek Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencileri atölye çalışmalarında yer alacak.

Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yapacaklar. 89 farklı konuda gerçekleştirilecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor

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