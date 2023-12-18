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DAÜ Öğrenci Kulüpleri Zirvesi'23: Sosyal ve İşletme Uzmanlarıyla Öğrencilere İlham Verdi

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DAÜ Öğrenci Kulüpleri Zirvesi'23: Uzman İsimlerden Öğrencilere İletişim ve İşletme Alanında Yoğun Bilgi Akışı Sağlandı
DAÜ Öğrenci Kulüpleri Zirvesi'23: Sosyal ve İşletme Uzmanlarıyla Öğrencilere İlham Verdi

DAÜ’DE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Öğrenci Kulüpleri Birimi tarafından, Öğrenci Kulüpleri Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yönelik “Öğrenci Kulüpleri Zirvesi’23” etkinliği gerçekleştirildi.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ve DAÜ’de bir ilk olan Öğrenci Kulüpleri Zirvesi’nde, üniversitede aktif olan 45 öğrenci kulübünün yönetim kurulu üyeleri 16 Aralık 2023 Cumartesi günü, 10:00-16:00 saatleri arasında Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda bir araya gelerek iletişim ve işletme alanında uzman birçok önemli isimin sunumlarını izleme ve onlarla tanışma fırsatını yakaladı.

 

Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu da katıldı. Etkinlik açılışında konuşan Prof. Dr. Zorlu, etkinliğe katılan herkese hoş geldiniz diyerek etkinliğin amacının öğrencileri farklı kulüp öğrencileri ile kaynaştırmak ve iş hayatlarına bir adım atmalarına yardımcı olmak olduğunu bildirdi. Kulüpler hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Zorlu tüm kulüplerin birbirleri ile etkileşim içerisinde olmalarının önemine değinerek, bu tür etkinliklerin öğrencileri üniversiteye ait hissettirdiğini bildirdi.  

 

Prof. Dr. Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında çok özel ve anlamlı bir etkinlik için bir araya gelindiğini belirterek, üniversite hayatının farklı evrelerden oluşan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, üniversitelerin sadece kariyer olanakları sunmadığını aynı zamanda öğrencileri hayata hazırladığını, geleceği şekillendiren ve ileride nasıl bir lider olunacağını planlayıp geliştiren bir kurum olduğunu vurguladı. Öğrenci kulüplerinin önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, kariyer planlamaları içerisinde öğrenci kulüplerinin son derece önemli olduğunu bildirdi. Kulüp ve sosyal etkinlik sayılarının artmasının önemine de değinen Prof. Dr. Kılıç, üniversite yaşamında sadece ders ve akademik hayat olmadığını sosyal hayatın da olması gerektiğini vurguladı. Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Kılıç, “Aktivitelere katılın, kulüplere üye olun, sevdiğiniz kulüp yoksa açılması için harekete geçin, birlikte hareket edin.” tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Kılıç konuşmasının sonunda başarılı bir zirve geçmesini temenni etti.

 

Gün boyu süren zirve kapsamında, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Ratip “Sivil Toplum ve Gönüllülük” konusunda öğrencilerle bilgilerini paylaştı. Sonrasında sırasıyla; DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya “Etkinlik Yönetimi”, Haber Kıbrıs Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni, Gazeteci Hüseyin Ekmekçi “Medya Yoluyla Etkili İletişim”, İletişim Uzmanı Özdemir Tokel “Etkili İletişim”, Sosyal Medya İçerik Üreticisi Mehmet Ekin Vaiz “Sosyal Medya Yönetimi”, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Görevlisi, Kıdemli İK Danışmanı Jülide Erdal Üngör “Liderlik ve Takım Çalışması” ile DAÜ TV – DAÜ Radyo Müdürü ve Görsel Medya İşleri Koordinatörü Şevket Serkan Şen “Sponsorluk” başlıklarında sunum gerçekleştirdi.

 

DAÜ İletişim Fakültesi ile İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin katkıları, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Te Medya, Petek Pastanesi ve Oza Kahve’nin destekleriyle düzenlenen söz konusu zirvede öğrenciler; sosyal girişimcilik, sivil toplum, iletişim, liderlik, takım yönetimi, etkinlik yönetimi alanlarında bilgi edinmiş oldular.


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