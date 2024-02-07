DAÜ Öğrencileri, Pegasus Eğitim Merkezinde Uygulamalı Eğitimlerle Havacılıkta Tecrübe Kazandı

DAÜ SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ ÖĞRENCİLERİ ACİL DURUM MOCK-UP EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programı öğrencileri, İstanbul Pegasus Hava Yolları Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Acil Durum Mock-Up eğitimini ve İstanbul Havalimanı’nda (İGA) düzenlenen uygulamalı eğitimlerini başarı ile tamamladı.

Pegasus Hava Yolları Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Mock-Up eğitiminde acil durum ekipmanlarının kullanımı, yangın söndürme, uçuş simülatörlerinde acil durum senaryo eğitimi, suda hayat kurtarma teknikleri gibi konular üzerinde duruldu. Pegasus yetkilileri, DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Uzmanı Aslı Akı’nın ve Sonuç Hacıoğlu’nun yürüttüğü eğitimde, öğrencilere acil durumları simüle edilmiş senaryolar üzerinden deneyimleme fırsatı verildi. Eğitimde, havadaki olası riskler, karaya veya denize zorunlu inişler ve bu olaylarda hangi adımların atılacağı anlatıldı. Öğrencilere ayrıca uçaklarda kapıların nasıl açılıp kapatılacağı, uçuş sırasında yangın, tazyik boşalması, zorunlu iniş, iniş takımlarının arızalanması, kırım gibi durumlara nasıl tepki verileceği de öğretildi.

“Öğrencilerimiz Her Türlü Acil Duruma Hazır”

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır, konu hakkında yaptığı açıklamada, Pegasus Hava Yolları’nın modern eğitim merkezinde gerçekleştirilen uygulamalı Mock-Up eğitiminin başarıyla tamamlandığını ifade ederek, öğrencilerin kabinde meydana gelebilecek her türlü acil duruma karşı farklı senaryolar üzerinden eğitimler aldıklarını vurguladı. Doç. Dr. Haktanır, kabin memuru adaylarının DAÜ Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programında, sınıf içi teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de aldığını vurgulayarak, öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin kalıcılığını sağladığını belirtti.

Öğrencilerin İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri teknik ziyaretlerle, havacılık sektöründeki uygulamaları ve süreçleri yakından tanıma fırsatını bulduklarını belirten Doç. Dr. Mine Haktanır, Mock-Up eğitiminin gerçekleşmesine olanak tanıyan DAÜ Rektörlüğü’ne, Pegasus Hava Yolları yetkililerine, İGA Yöneticilerine, Uzman Aslı Akı ve eğitimde eşlik eden Sonuç Hacıoğlu’na teşekkürlerini iletti. Doç. Dr. Haktanır, ayrıca, teorik bilgilerle birlikte pratik beceriler kazanmış öğrencilerin sivil havacılık endüstrisinin en çok aranan, nitelikli insan kaynakları olacağına inandığını da sözlerine ekledi.