Daü Öğretim Görevlisi Muhammed Bedri Karabulut’a Birincilik Ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Animasyon ve Oyun Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Muhammed Bedri Karabulut, tasarladığı “Cubia” adlı oyun ile dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan 2020 Gaming İstanbul Uluslararası Oyun, E-Spor ve Dijital Eğlence Fuarı’ndan (GİST 2020) birincilik ödülü ile döndü.

30 Ocak 2020 itibariyle kapılarını oyun severlere açan GİST 2020, aynı zamanda Avrasya’nın en büyük oyun fuarı olma özelliğini taşıyor. Fuarda oyun şirketleri en yeni oyunlarını oyuncularla buluşturdu. Bunun yanı sıra bağımsız oyun geliştiricileri de kendi geliştirdikleri oyunları sergileme şansı buldu. DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Animasyon ve Oyun Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Muhammed Bedri Karabulut, kendi geliştirdiği “Cubia” adlı oyunuyla bağımsız geliştiricilerin kendi oyunlarını oyunculara sergilediği “Indie” alanına katılarak, 36 bağımsız ekip arasından birincilik ödülü aldı. DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Bedri Karabulut, böylece Londra’da düzenlenecek olan “Uluslararası Indie Prize” yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Konuyla ilgili Muhammed Bedri Karabulut ile gerçekleştirilen ve YouTube kanalında yayınlanan röportaja ise https://www.youtube.com/watch?v=EfFG_uBYaxg linki üzerinden ulaşılabiliyor.