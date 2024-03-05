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DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Aydın, Avrupa'nın Önde Gelen Araştırmacıları Arasında Yüksek Başarı Elde Etti

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DAÜ'den Gurur Veren Başarı: Doç. Dr. Devrim Aydın, Marie Skłodowska-Curie Fellowship Programında Önemli Başarı Yakaladı
DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Aydın, Avrupa'nın Önde Gelen Araştırmacıları Arasında Yüksek Başarı Elde Etti

DAÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. DEVRİM AYDIN’DAN GURURLANDIRAN BAŞARI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Aydın Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 programı kapsamında 2023 yılında açılan ve dünya çapında önde gelen araştırmacıların başvurduğu yüksek prestijli Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (Horizon-MSCA-2023-PF-01-01) programına yaptığı başvuru ile %10’luk dilime girme başarısını gösterdi. İlgili program, 1996 yılından beridir sürdürülen, Avrupa Birliği'nin öncelikli programları arasında yer alan ve mükemmeliyetçi araştırma ve araştırmacıları ödüllendirmeyi ve desteklemeyi amaçlayan bir çatı programıdır.

 

12 Şubat 2024 tarihinde açıklanan sonuçlara göre, 2023 yılı Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship programına yapılan 8039 başvuru arasından ilk %15'e giren başvurular başarılı bulunarak Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship ödülüne layık görüldü. Sunulan proje fikrlerinin yenilikçi yönlerinin ve etki değerinin, ayrıca başvuran adayların alanlarındaki bilimsel yetkinliklerinin göz önüne alındığı değerlendirme sürecinde, Doç. Dr. Aydın’ın başvurusu %97.4 puan alarak ilk %10'luk dilime girme başarısını gösterdi.

 

Genel olarak, başarı oranının 11-18% aralığında olduğu, çoğunlukla tekrarlı başvurular sonucunda araştırmacıların başarıya ulaştığı bu prestijli programa Doç. Dr. Aydın ilk başvuru yılında kabul aldı. Doç. Dr. Aydın, söz konusu program kapsamında Avrupa'nın önde gelen kurumlarında sürdürülebilir enerji teknolojileri alanında araştırma faaliyetlerinde bulunma ve yeni iş birlikleri oluşturma imkanı bularak, DAÜ’yü uluslararası platformlarda temsil etme fırsatı yakalayacak.

 

Doç. Dr. Aydın’ın yürüteceği 24 aylık proje kapsamında, güneş enerjisinin uzun dönemli olarak depolanması ve konutlarda ısıtma amacıyla kullanılmasına yönelik yenilikçi ısı depolama malzemeleri ve teknolojileri üzerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Amaçlanan çalışmanın başarıya ulaşması durumunda, yaz döneminde yoğun olarak bulunan güneş enerjisinin depolanarak kış aylarında binalarda düşük maliyetli ve çevre dostu ısıtma sağlanması amacıyla kullanılabilmesi mümkün olacak.

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