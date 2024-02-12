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DAÜ Oryantasyon Günleriyle Yeni Öğrenciler Kampüse Uyum Sağladı

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DAÜ'de 26. Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri Başarıyla Tamamlandı: Yeni Öğrenciler Hazır
DAÜ Oryantasyon Günleriyle Yeni Öğrenciler Kampüse Uyum Sağladı

DAÜ 26. BAHAR DÖNEMİ ORYANTASYON GÜNLERİ TAMAMLANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her akademik dönemin başında DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin karşılanmaları ve yerleştirilmeleri ile birlikte, uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen DAÜ Oryantasyon Günleri tamamlandı. 1 Şubat 2024 Perşembe günü başlayan ve 12 Şubat 2024 Pazartesi günü sona eren DAÜ 26. Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşen DAÜ Oryantasyon Günleri programı kapsamında, 12 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar yeni öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelmelerinin ardından DAÜ’de konaklayacakları yurtlara yerleşmeleri sağlandı.

 

Seminerler ve Etkinlikler Düzenlendi

Program kapsamında 4 Şubat 2024 Pazar günü, saat 17:00’de, Aktivite Merkezi’nde uluslararası öğrenci birlikleri ve öğrenci kulüpleri buluşması düzenlendi. 5 Şubat 2024 Pazartesi günü, saat 10:30’da, Aktivite Merkezi’nde KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam” semineri verildi. 5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında, her gün saat 18:00’de, Aktivite Merkezi’nde sinema gösterimi, karaoke, oyun geceleri ve rekreasyon günleri düzenlenlendi. 6 Şubat 2024 Salı günü, saat 14:00’te, Aktivite Merkezi’nde MEDI Foundation hukukçuları tarafından “KKTC Hukuku ve Yaşam” başlıklı seminer verildi. 7 Şubat 2024 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Aktivite Merkezi’nde DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından “Üniversite Yaşamına Sağlıklı Geçiş” başlıklı seminer verildi. Saat 17:00’de ise MEDI Foundation Öğrenci Birliği tarafından Drama Gecesi etkinliği düzenlendi.

 

Öğrencilere ve Velilere Hoş Geldin Gecesi

9 Şubat 2024 Cuma günü, saat 17:30’da, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından DAÜ’nün yeni öğrencilerine özel olarak DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) Hoş Geldin Gecesi düzenlendi. DJ performanslarının da yer aldığı gecede katılımcılar güzel bir akşam geçirdi.

 

8 Şubat 2024 Perşembe günü İngilizce Yeterlilik Sınavı’nın birinci aşaması, 9 Şubat 2024 Cuma günü ise ikinci aşaması yapıldı. Öğrencilerin sınav alanına ulaştırılmaları için yurtlar bölgesi, DAÜ-2 Yurdu önünden DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’na ring seferleri düzenlendi.

Kampüs ve Gazimağusa Turları Yapıldı

Yeni öğrencilerin kenti daha iyi tanımaları amacıyla, 10 Şubat 2024 Cumartesi günü, saat 10:00’da, Gazimağusa turu düzenlendi. Oryantasyon programının son günü olan 12 Şubat 2024 Pazartesi günü ise kampüs turu gerçekleştirildi. Öğrenciler kampüs turunda DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’ni, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nı ve Sağlık Merkezi’ni de ziyaret etti.

 

DAÜ 26. Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri ile yeni öğrencilerin 15 Şubat 2024 Perşembe günü gerçekleşecek olan 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi ders başlangıcına en iyi şekilde hazırlanmaları hedeflendi.

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