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DAÜ Personel Şampiyonası, KKTC Meclisi ve DAÜ Arasında Anı Maçı İle Son Buldu

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DAÜ'de Personel Şampiyonası ve KKTC Meclisi Arasındaki Maç Heyecanı Tamamlandı
DAÜ Personel Şampiyonası, KKTC Meclisi ve DAÜ Arasında Anı Maçı İle Son Buldu

DAÜ’DE PERSONEL ŞAMPİYONASI, KKTC MECLİSİ VE DAÜ ARASINDA OYNANAN ANI MAÇI İLE TAMAMLANDI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından, 19 Şubat – 1 Mart 2024 tarihleri arasında, üniversite personeline yönelik olarak düzenlenen voleybol, basketbol ve futsal turnuvaları, 1 Mart 2024 Cuma günü saat 17:00’de, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynanan final müsabakaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi ile DAÜ arasında oynanan anı maçı ardından sona erdi. Turnuvaya DAÜ’nün çeşitli fakültelerinden ve birimlerinden toplam 12 takım katıldı.

 

Basketbolda Fen ve Edebiyat Fakültesi Şampiyon

Basketbol turnuvasında oynanan maçlar sonucunda Spor İşleri Müdürlüğü hükmen galip gelerek üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Teknik United ile Fen ve Edebiyat Fakültesi arasında oynanan maçlar sonucunda Fen ve Edebiyat Fakültesi 32-26’lık skor ile galip gelerek şampiyonluğa adını yazdırdı.

 

Voleybolda Rektörlük Takımı Şampiyon Oldu

Voleybol turnuvasının üçüncülük maçı, Eczacılık ve Aktivite arasında oynandı. Eczacılık bu maçta oynanan iki seti de kazanarak 2-0’lık skor ile üçüncü oldu. Ardından oynanan final maçında ise Spor İşleri Müdürlüğü ve Rektörlük karşı karşıya geldi. Maç sonucuna göre Rektörlük takımı iki seti de kazanıp, 2-0’lık sonuç ile şampiyon oldu.

 

Futsalda Şampiyon Güvenlik

Futsal müsabakalarında ise İşletme Fakültesi ve ONE takımı arasında oynanan maçlar sonucunda ONE takımı 6-1’lik üstünlük ile üçüncü oldu. Öte yandan Güvenlik ve Teknik United arasında oynanan final maçları 3 – 3’lük maç sonucu sonrasında penaltı atışları ile belirlendi. Söz konusu penaltı atışları sonucunda şampiyon Güvenlik oldu.

 

Turnuva sonucunda başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. Öte yandan turnuvada Basketbol En Centilmen Oyuncu ödülü Ahmet Güzoğlu, Basketbol En İyi Oyuncu ödülü Efe Can Ünal, Voleybol En Centilmen Oyuncu ödülü Remziye Kızılbora, Voleybol En İyi Oyuncu ödülü Umut Nalbant, Futsal En Centilmen Oyuncu ödülü Görkem Kılıboz ve Futsal En İyi Oyuncu Ödülü Efe Can Ünal’a verildi.

 

KKTC Meclisi ve Rektörlük Arasında Futsal Maçı Oynandı

Turnuvalar kapsamında KKTC Meclisi ve Rektörlük arasında futsal anı maçı da oynandı. Söz konusu maç sonucuna göre 4-0’lık skor ile KKTC Meclisi galip geldi. KKTC Meclis takımında KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Milletvekillerinden Emrah Yeşilırmak ve Teberrüken Uluçay, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Danışmanı Mesut Genç, Meclis İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu gibi isimler yer alırken, Rektörlük Takımında DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile çeşitli birimlerde görev yapan akademik ve yönetsel personel yer aldı. Maç öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından KKTC Meclisi’ne günün anısına DAÜ’ye özgü hediye takdim edildi.

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